Вандалы поджигают мусорные контейнеры в Запорожье – коммунальщики подсчитали убытки

Полностью восстановить удается лишь каждый десятый контейнер, который подожгли

В Запорожье неизвестные поджигают мусорные пластиковые контейнеры, только за последние три недели сгорели около 40 штук. Коммунальщики уверены, что это делают специально, а полиция начала разыскивать виновных.

Жительница Запорожья Галина Гончарова жалуется, что мусор коммунальщики вывозят не всегда вовремя. Предполагает, что это и есть причиной поджога контейнеров.

"Может это протест, я не знаю. Раньше мусор вывозили ежедневно. Сейчас вывозят раз в два-три дня", – отметила женщина.

В свою очередь коммунальщики оправдываются, что нерегулярный вывоз происходит из-за старых мусоровозов, которые часто ломаются.

Начальница отдела логистики мусороуборочного предприятия Наталия Краско считает, что причастной к поджогам может быть местная молодежь.

"Это может быть молодежь, которая у нас повсеместно находится во дворах вечером. Да, это непотушенные сигареты в контейнерах, может быть какие-то спички или специальные поджоги", отметила Наталия Краско.

Полностью восстановить удается лишь каждый десятый контейнер, который подожгли. Общая сумма убытков составила около 300 тысяч гривен, подсчитали коммунальщики. Но они уверяют, в резерве достаточное количество контейнеров. Чтобы остановить поджоги, их в скором времени заменят на металлические.

Напомним, киевские власти изменили принцип расчета платы за вывоз отходов. Теперь сумма зависит не от количества квадратных метров, а от количества человек, прописанных на жилплощади. Жители столичных домов в недоумении.

Ранее в Кривом Роге произошел пожар, во время которого спасатели тушили четыре гаража. ЧП случилось на проспекте Металлургов. Как позже выяснилось, горел мусор на площади в 400 "квадратов".

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