Водитель-наркоман сбил насмерть велосипедистов в Запорожской области

Среди погибших – 12-летний мальчик

Машина водителя-наркомана после ДТП.

В селе Пологи Пологовского района Запорожской области водитель, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сбил насмерть двух велосипедистов.

Как сообщает сайт Нацполиции, происшествие случилось вчера около 21:20. Водитель автомобиля "Audi 80", мужчина 1995 года рождения, двигаясь по проезжей части на улице Центральной, выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на двух велосипедистов.

В результате аварии от полученных телесных повреждений велосипедист, мужчина 1975 года рождения скончался на месте происшествия. Малолетний велосипедист, мальчик 2007 года рождения был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.

Установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, четыре человека погибли в ДТП в Одесской области.

Недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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