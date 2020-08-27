Вспышка COVID-19 в Запорожском университете: заболели десятки иностранных студентов

Все заболевшие студенты жили в общежитиях

В Запорожском медицинском университете произошла вспышка COVID-19 среди иностранных студентов – инфекцию подтвердили у 69 человек, 57 из них были госпитализированы.

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Об этом заявила советница главы областной государственной администрации Елена Теряева, сообщает 061.ua.

"Администрация вуза приняла весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий. Организована самоизоляция почти 700 человек, медицинское наблюдение, охрана. Проведена заключительная дезинфекция в общежитиях, продолжается тестирование контактных лиц, но в настоящее время очаг не закрыт", - признала она.

Напомним, что в начале августа из-за коронавируса в Запорожье закрыли на карантин детский садик №16. Позже на карантин был закрыт детсад в Энергодаре – у воспитательницы обнаружили коронавирус.

Стоит добавить, что врач-инфекционист Юрий Жигарев в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему в украинских вузах – идеальные условия для распространения коронавируса.

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Стоит напомнить, что ранее мы сообщали о том, как будут работать школы во время карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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