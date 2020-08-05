Медик объяснил, почему в вузах – идеальные условия для распространения коронавируса

Очную или смешанную форму обучения нельзя вводить, говорит Юрий Жигарев

Из-за эпидемии коронавируса и тотального карантина украинские студенты были вынуждены перейти на дистанционное обучение . Но с началом нового учебного года эпидемия COVID-19 не исчезнет, и если будет потребность – адаптивный карантин могут продлить. Почему в украинских вузах возникнут идеальные условия для распространения коронавируса – об этом врач-инфекционист Юрий Жигарев объяснил в комментарии сайту "Сегодня".

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По словам эксперта, даже если вузы введут смешанное обучение – риск инфицироваться останется высоким.

"Очную или смешанную форму нельзя вводить. Чтобы инфицироваться, не нужно ходить каждый день или через день в университет. Достаточно одного визита, чтобы несколько человек заразились от носителя", – говорит врач.

Смешанная форма обучения практически ничего не даст: уменьшенные группы, маски снижают риски, но не предупреждают полностью.

"Студенты разъехались по разным уголкам страны. Теперь они приедут в общежития, где будут жить по четыре-пять человек, а потом еще начнут учиться в комнатках по 20 человек. Одна пара продолжается полтора часа и это время они дышат "друг другом". А всего таких пар может быть три-четыре. Это просто идеальные условия для распространения инфекции, даже если введут смешанное обучение и очные пары будут через день", – резюмирует Жигарев.

Напомним, ранее народный член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина заверила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут переходить на 100% дистанционное образование в связи с карантином.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Дистанционное обучение могут оставить: к чему готовиться студентам" .

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Смогли ли ученики и учителя приспособиться к дистанционному обучению за время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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