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В Днепре столкнулись два ВАЗа: авто прижало двух прохожих к магазину

Сегодня, 16:54

От удара ВАЗ-2170 закрутило и выбросило на тротуар, по которому в этот момент шли две женщины

В Днепре столкнулись два ВАЗа: авто прижало двух прохожих к магазину Днепр От удара ВАЗ-2170 закрутило и выбросило на тротуар, по которому в этот момент шли две женщины

28 марта на перекрестке улиц Калиновой и Образцова столкнулись ВАЗ-2170 и ВАЗ-2109. От удара один из автомобилей вылетел на тротуар и прижал к роллету магазина двух женщин, которые в момент аварии проходили мимо.

Предварительно известно, что "Приора" ехала по Калиновой со стороны Янтарной в направлении Слобожанского проспекта, — сообщает Информатор. На перекрестке водитель решил развернуться, однако выбрал не совсем подходящий момент — в противоположном направлении на свой зеленый сигнал светофора на него ехала "девятка". Водитель последнего автомобиля не успел среагировать на такой маневр, вследствие чего и произошло столкновение.

От удара ВАЗ-2170 закрутило и выбросило на тротуар, по которому в этот момент шли две женщины — обеих зажало между роллетом и задней частью автомобиля. Характер их травм и возраст пока неизвестен — пострадавших сразу же забрала карета скорой помощи в 6-ю городскую больницу. Туда же госпитализировали и водителей двух автомобилей.

Полиция на месте, все детали и обстоятельства аварии выясняются. В сторону Янтарной по Калиновой заняты две полосы движения — водителям приходится объезжать место происшествия по встречной полосе движения.

Напомним, недавно в Днепре водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе, после чего пытался скрыться с места аварии.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области за час произошло две аварии — семь машин попали в ДТП.

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Тег авария, ДТП, Днепр, прохожие

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