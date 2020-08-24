Забитые пляжи и никаких масок: отдыхающие "штурмуют" курортную Кирилловку (фото)

Украинцы, несмотря на разгар эпидемии коронавируса, воспользовались длинными выходными и уехали на отдых к Азовскому морю.

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Активно принимала отдыхающих курортная Кирилловка в Запорожской области. Как сообщает "Наше Місто", улицы и пляжи поселка были забиты туристами.

На фото видно, что люди массово развлекаются и совершенно не придерживаются противоэпидемических мер. Отдыхающие не надевали маски и не соблюдали дистанции.

Отметим, что люди купаются в море, несмотря на то, что там в последнее время замечают целые полчища медуз.Ранее мы рассказывали, как в Кирилловке усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег -местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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Добавим, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

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