Запорожье накроет сильнейшая непогода: чего ждать 6 февраля

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Сегодня, 6 февраля, в Запорожье и области прогнозируется ухудшение погодных условий. В регионе ожидается сильный снегопад, сообщает Запорожский областной центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, температура в Запорожской области днем 6 февраля будет от 0 до -5 градусов мороза. А вот ночью с 6 на 7 февраля столбики термометров опустятся до -10.

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В свою очередь в ГС ЧС Запорожской области предупреждают, что в регионе объявлен II уровень опасности.

"Ночью 6 февраля – сильные осадки, преимущественно в виде снега, сильная метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. Днем 6 февраля на дорогах гололедица, местами сильная метель, порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – отметили спасатели.

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Напомним, в Одессе в ночь на 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал с зданий крыши и валил деревья. В частности, на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Ранее мы писали, что из-за обрушившейся на Украину непогоды в 13 областях обесточены 600 населенных пунктов.

Напомним, в Украину пришел циклон Петра. В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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