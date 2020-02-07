Запорожская область под снегом: появились яркие фото

В Запорожской области обильный снегопад принес местным жителям возможность сделать эффектные фото, которые пользователи стали активно выкладывать на своих страницах в соцсетях.

Стоит отметить, что больше всего снега выпало в Пологовском и Мелитопольском районах области, причем снегопад не прекращается. Многие люди в восторге от долгожданной погоды, особенно дети, которые принялись лепить снеговиков и кататься на санках.

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Напомним, мы сообщали о непогоде, которая продолжает бушевать в Харьковской области. На дорогах региона царит гололед и их засыпает снегом.

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Ранее мы писали, что в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

Также мы сообщали, что в Одессе 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал со зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры. В то же время в горах уже выпало до полуметра снега.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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