Запорожская полиция проведет весенний осмотр дорог и улиц

Проверки будут продолжаться на протяжении месяца

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Запорожская полиция проведет весенний осмотр дорог и улиц //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ab/475/5c94ab4751828.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ab/475/5c94ab4751828.jpg 2019-03-22T11:35:00+02:00 Запорожье Проверки будут продолжаться на протяжении месяца

В Запорожье с 20 марта полицейские начали комиссионный осмотр улиц, дорог и железнодорожных переездов города. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

В ходе осмотра правоохранители будут фиксировать состояние улиц и дорог, а особое внимание уделят обустройству аварийно-опасных участков. Также инспекторы проверят наличие дорожной разметки, состояние автопавильонов и обустройство железнодорожных переездов.

По всем нарушениям будут составлены акты осмотра. Результаты комиссионного осмотра будут известны через месяц.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье пройдут масштабные работы по ремонту дорог в городе – они запланированы на май 2019 года. Из городского бюджета на эти цели выделят более 190 миллионов гривен, в частности на ремонт дорог в частном секторе предусмотрено 14 миллионов гривен, на внутриквартальные дороги – 31 миллион гривен и на тротуары – 16 миллионов гривен.

Стоит отметить, что недавно стало известно – на ремонт дорог и строительство мостов в Запорожской области из государственного бюджета выделят более четверти миллиарда гривен.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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