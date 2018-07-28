Запорожские копы уничтожили плантацию конопли: опубликовано видео

Сегодня, 03:03

Полицейские в Мелитопольском районе через продавца вышли на поставщика наркотика

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Мелитопольском районе Запорожской области полицейские задержали подозреваемого в торговле наркотиками, через которого вышли на поставщика с плантацией конопли. Об этом сообщили в пресс-службе областного управлении Нацполиции.

По данным полиции, 26 июля в селе Константиновка был разоблачен мужчина, который подозревается в торговле запрещенным наркотикосодержащим препаратом "метадон". Копы выяснили, что таблетки он брал у другого мужчины – ранее сулимого жителя Мелитопольского района.

"Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства гражданина 1972 года рождения, и изъяли 22 таблетки "метадона", около 100 граммов наркотического вещества в высушенном состоянии ("каннабис")", – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории домовладения полицейские обнаружили плантацию из 20 кустов конопли и выкорчевали ее, отправив растения на экспертизу. Были открыты уголовные производства по статьям "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" а также "посев или выращивание снотворного мака или конопли". 

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Кировоградской области местный житель вырастил более 300 кустов конопли. Также в доме жителя Александрийского района было найдено около полкилограмма измельченного вещества, похожего на каннабис и два устройства для его употребления.

Кроме того, мы писали о том, что в Запорожской области полиция обнаружила село "нарколюбителей". Там оперативники ликвидировали сразу две наркоплантации в селе Люцерна Вольнянского района во время санкционированных обысков.
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Источник:

"Сегодня"

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