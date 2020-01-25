Живодеру в Запорожье грозит тюрьма: появились новые подробности

Подозреваемый может получить до трех лет ограничения свободы

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В Запорожье полиция провела ряд оперативно-розыскных действий по уголовному производству, открытому по факту издевательств над собакой, которую сбросили с моста на железнодорожные пути.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, подозреваемому, задержанному после того инцидента, уже объявили о подозрении по статье "жестокое обращение с животными".

"24 января следователем злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет", – рассказал заместитель начальника областной полиции Олег Григоров.

Как известно, 21 января мужчина сбросил с железнодорожного моста по улице 12 апреля в Запорожье собаку – животное оказалось на путях, и только случайный свидетель успел забрать его из-под колес приближающегося состава.

Полицейские сумели оперативно установить подозреваемого – им оказался местный житель, мужчина 1979 года рождения.

Ранее мы писали, что в Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку из автомобиля. По словам свидетелей, пес лаял на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Внезапно авто остановилось и стекло на водительской двери опустилось. Оттуда несколько раз выстрелили.

А в Хмельницком мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Владимир Байдич оправдывается: мол, вывозил собаку в лес, потому что та покусала его старую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах. 300 жителей Хмельницкого устроили митинг под областным управлением полиции.

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