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Изверги в Запорожье живьем подожгли кота

10 февраля, 12:57

В Запорожье отмечают увеличение случаев жестокого отношения с животными

Кот попал в одиночную камеру за освобождение сородичей

Кот попал в одиночную камеру за освобождение сородичей / Фото: Pixabay

В Запорожье неизвестные живодеры подожгли дворового кота – инцидент произошел в ночь на 10 февраля в районе Павло-Кичкас.

Как сообщили в местном Instagram-сообществе "Кичкас как он есть", у животного сильно обгорела морда и шерсть на туловище.

"Нет предела человеческой жестокости! Сегодня ночью дегенераты на Кичкасе подожгли кота с работы. Вот как так можно???? Кот добрый, никого не трогает. И так с ним поступили…", — возмутился автор сообщения.

При этом в комментариях множество запорожцев выразили свою готовность помочь животному, и в результате ему обработали раны и отвезли в ветеринарную клинику.

Напомним, в Запорожье копам удалось оперативно разыскать мужчину, который мог сбросить с моста под колеса поезда маленькую собачку. Был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и удалось выяснить, что к жестокому обращению с животным причастен местный житель 1979 года рождения.

А в Харьковской области задержали 19-летнюю девушку, которая жестоко убила своего кота.

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Источник: Сегодня

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