Самый вероятный сценарий боя Усик – Уизерспун: назван раунд, в котором американец "ляжет"

Усик vs Уизерспун / Фото: The Sun

Первый бой знаменитого украинского боксера Александра Усика в супертяжах, который (по киевскому времени) состоится около 6 утра в воскресенье, может оказаться невероятно скоротечным. Об этом говорят котировки от аналитиков букмекерских контор, назвавших наиболее реальное развитие событий в предстоящем поединке: смотрите Усик – Уизерспун трансляция первого боя украинца в хэвивейте.

Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун

Несмотря на то, что Усик лишь за три дня до боя узнал, с кем именно будет драться, букмекеры уверены в победе 32-летнего украинца. На то, что Александр выиграет свой дебютный поединок в самом престижном весе, установлен ничтожный коэффициент – 1.01. То есть с поставленной сотни можно выиграть всего одну гривню. Котировки на ничью или победу Чазза Уизерспуна, в свою очередь, составляют 34.00 и 15.00.

Усик vs Уизерспун / Фото: Twitter

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Иными словами, вероятность победы Усика оценивается в 91 процент, ничьей – в 3 процента, а выигрыша 38-летнего американца Уизерспуна – в 6 процентов.

Смотрите видео из американского лагеря Усика

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

При этом, согласно наиболее реальному сценарию, Усик нокаутирует Уизерспуна в промежутке с первого по третий раунд. На такой вариант развития событий установлен коэффициент 2.25. Коэффициент на то, что нокаут в исполнении Усика случится с 4 по 6 раунды, равен 2.62, с 7 по 9 раунды – 15.00, с 10 по 12 раунды – 8.00. При этом с одного поставленного доллара на то, что, наоборот, Чазз Уизерспун нокаутирует Александра Усика, можно получить аж 21 доллар сверху. Это супертяжелый вес – всякое бывает...

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Что касается точечного прогноза на то, в каком конкретно раунде Усик "вырубит" Уизерспуна, то аналитики сходятся на том, что это, скорее всего, будет раунд номер 3 (коэффициент – 5.50).

Смотрите, как Чазза Уизерспуна отправил в нокаут Сет Митчелл

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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