Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,42

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Селяне опускают "Динамо" на дно ТОП-6: чем, помимо матчей грандов, отметился 7-й тур УПЛ

16 сентября, 08:49

Кинзерский Эдуард

Команда Костышина обставила Михайличенко, а Худжамов устроил парад сейвов в игре против Висенте Гомеса

Денис Костышин забивает "Львову"

Денис Костышин забивает "Львову" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

В седьмом туре футбольного чемпионата Украины,помимо волевой победы "Шахтера" и фиаско "Динамо",  хватало и других яркий событий.Так"Александрия" впервые за год сохранила свои ворота сухими в домашнем поединке УПЛ: победа над "Днепром-1" - 2:0.

Читайте также: "У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"

Бронзовый призер минувшего первенства впервые в новом сезоне добрался до лидирующей тройки. "Наконец мы показали то, что хотели видеть", – сказал наставник "Александрии" Владимир Шаран. Главное, вовремя – аккурат накануне старта александрийцев в Лиге Европы. 

Обзор матча "Александрия" – "Днепр-1" (2:0)

Реклама

Сельский "Колос" вспомнил вкус победы, в самой концовке нервного матча дожав "Львов" – 1:0. И опередил в таблице "Динамо", потеснив команду Алексея Михайличенко на шестое место. Голом ценой в три очка Руслана Костышина порадовал его сын Денис, проявивший чудеса настойчивости. Вратарь "Львова" Бандура перевел на угловой его дальний удар, потом удар после подачи от "флажка", но добивание уже не смог.

А "Карпаты" впервые в сезоне ушли с предпоследнего места в таблице, подарив своему наставнику Роману Санжару в его дебютном матче волевую победу над "Ворсклой" – 2:1. Наибольшую лепту в нее внес люксембургский защитник львовян Мартинс. Сначала он заработал пенальти, который реализовал Понде, а затем забил и сам после розыгрыша углового.

В тренде
Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом – официально
Александр Зинченко

Роман Санжар

Роман Санжар / Фото: Facebook

В свою очередь "Олимпик", проводивший дебютный матч под руководством Висенте Гомеса, был очень близок к первой победе в чемпионате. Помешал голкипер "Мариуполя" Худжамов, потянувший и пенальти от Политыло, и выстрел со штрафного в "девятку", и пару ударов в упор. Но испанский рулевой дончан не выглядел после матча расстроенным: "Одного очка нам, конечно, недостаточно. Но я вижу перспективу и очень доволен игрой своей команды".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
23
6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
7
4
2
1
9
3
6
14
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
7
3
2
2
12
10
2
11
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
5
КолосКолосКол
7
3
1
3
6
9
-3
10
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П Н П
6
ДинамоДинамоДин
6
2
2
2
10
7
3
8
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
8
9
-1
8
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П Н П
8
КарпатыКарпатыКар
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В Н П В Н
9
МариупольМариупольМар
6
2
2
2
7
10
-3
8
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
7
2
0
5
7
13
-6
6
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ОлимпикОлимпикОли
7
0
2
5
4
14
-10
2
Забитые 4
Пропущеные 14
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П П

Как сообщалось ранее, тренером киевского "Динамо" может стать поклонник Путина, которого в России назвали дебилом. В сменщики Алексею Михайличенко сватают спартаковца с белорусским паспортом Олега Кононова.

Между тем сам Михайличенко рассказал, что будет делать вместо того, чтобы подать в отставку. Главный тренер "Динамо" не намерен покидать свой пост. Он будет "возвращать футболистам веру в свои силы".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Александрия Днепр-1 Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"ЧУ по футболу
Легенда
Легенда "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФАЧУ по футболу
Скандал в
Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое местоЧУ по футболу
Бухал не забил, но
Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой ЕвропыЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...