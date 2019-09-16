Селяне опускают "Динамо" на дно ТОП-6: чем, помимо матчей грандов, отметился 7-й тур УПЛ

Денис Костышин забивает "Львову" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

В седьмом туре футбольного чемпионата Украины,помимо волевой победы "Шахтера" и фиаско "Динамо", хватало и других яркий событий.Так"Александрия" впервые за год сохранила свои ворота сухими в домашнем поединке УПЛ: победа над "Днепром-1" - 2:0.

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Бронзовый призер минувшего первенства впервые в новом сезоне добрался до лидирующей тройки. "Наконец мы показали то, что хотели видеть", – сказал наставник "Александрии" Владимир Шаран. Главное, вовремя – аккурат накануне старта александрийцев в Лиге Европы.

Обзор матча "Александрия" – "Днепр-1" (2:0)

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Сельский "Колос" вспомнил вкус победы, в самой концовке нервного матча дожав "Львов" – 1:0. И опередил в таблице "Динамо", потеснив команду Алексея Михайличенко на шестое место. Голом ценой в три очка Руслана Костышина порадовал его сын Денис, проявивший чудеса настойчивости. Вратарь "Львова" Бандура перевел на угловой его дальний удар, потом удар после подачи от "флажка", но добивание уже не смог.

А "Карпаты" впервые в сезоне ушли с предпоследнего места в таблице, подарив своему наставнику Роману Санжару в его дебютном матче волевую победу над "Ворсклой" – 2:1. Наибольшую лепту в нее внес люксембургский защитник львовян Мартинс. Сначала он заработал пенальти, который реализовал Понде, а затем забил и сам после розыгрыша углового.

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Роман Санжар / Фото: Facebook

В свою очередь "Олимпик", проводивший дебютный матч под руководством Висенте Гомеса, был очень близок к первой победе в чемпионате. Помешал голкипер "Мариуполя" Худжамов, потянувший и пенальти от Политыло, и выстрел со штрафного в "девятку", и пару ударов в упор. Но испанский рулевой дончан не выглядел после матча расстроенным: "Одного очка нам, конечно, недостаточно. Но я вижу перспективу и очень доволен игрой своей команды".

Как сообщалось ранее, тренером киевского "Динамо" может стать поклонник Путина, которого в России назвали дебилом. В сменщики Алексею Михайличенко сватают спартаковца с белорусским паспортом Олега Кононова.

Между тем сам Михайличенко рассказал, что будет делать вместо того, чтобы подать в отставку. Главный тренер "Динамо" не намерен покидать свой пост. Он будет "возвращать футболистам веру в свои силы".

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