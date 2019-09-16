Двойное спасение от Коноплянки в "Шахтере" и День сурка с граблями для "Динамо": все – о матчах грандов в УПЛ

У Коноплянки - первая победа с "горняками" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Предеврокубковый тур в чемпионате Украины по футболу оказался насыщенным на события. Поединок "Шахтера" и "Зари" в полной мере оправдал статус центрального матча тура, став самой результативной игрой текущего сезона. Соперники забили на двоих 7 мячей – 4:3, а окончательно чашу весов в свою пользу "горняки" склонили лишь на предпоследней минуте встречи.

Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

Дончане готовились к матчу под руководством ассистента главного тренера Витора Северино, он же руководил "оранжево-черными" и во время поединка: у Луиша Каштру проблемы с ухом, и врачи запретили ему летать. К 35-й минуте лидер первенства "горел" 0:2. Кто знает, как бы все сложилось после перерыва, не забей Тайсон "в раздевалку". А после антракта Северино выпустил на поле Коноплянку, перестроив всю линию атакующих полузащитников: Тайсон сместился в центр, а Марлос – на правый фланг, вместо замененного Тете.

Конопа в итоге отметил свой дебют в оранжево-черной футболке классным ассистом на Мораеса в победной голевой атаке. Кстати, Жуниор, оформивший в субботу дубль, забивает "Заре" уже в четвертом матче подряд. Коноплянка же, помимо голевой передачи, отметился еще и тем, что первым пришел на помощь Тайсону, когда того, пытаясь перепрыгнуть, коленом в висок задел Исмаили.

Тайсон со спазмами в шоковом состоянии лежал на газоне, украинский вингер тут же подлетел к своему капитану и разжал тому челюсти, не дав запасть языку. С поля бразильца унесли на носилках. Он к тому времени уже пришел в себя, а после в соцсетях появилось видео из аэропорта, в котором Тайсон всем видом демонстрирует, что с ним все в порядке.

"У Тайсона стабильное состояние после сотрясения головного мозга. Его жизни ничто не угрожает, дополнительных повреждений не выявлено. Но его участие в игре с "Манчестер Сити" под вопросом", – заявил в программе "Великий футбол" врач "Шахтера" Артур Глущенко.

"ЧТО-ТО МЕШАЕТ". Вчера болельщики "Динамо" принесли на НСК баннер с надписью "День сурка" и тремя нарисованными граблями, которые были подписаны "Олимпик", "Заря" (киевляне не смогли их обыграть в двух первых матчах при Михайличенко) и "Десна?". Знак вопроса после игры можно было зарисовывать – "Динамо" проиграло "Десне" 1:2 и продлило свою серию без побед в чемпионате уже до 4 матчей.

Обзор матча "Динамо" – "Десна" (1:2)

Пропустив в контратаке от своего воспитанника Калитвинцева, киевляне могли забить "в раздевалку". Де Пена головой, казалось, пробил кипера гостей Паста, но боковой арбитр просигнализировал, что гола не было. Напомним, что, по правилам футбола, мяч считается в воротах, когда он полностью пересек линию по земле или по воздуху. Тут же, судя по повторам, проекция мяча еще чуть касалась "ленточки".



После антракта динамовцы усилиями Беседина забили уже бесспорный гол. Но не прошло и 10 минут, как Калитвинцев вновь поиздевался над обороной "бело-синих" в лице Миколенко. Обокрав динамовского защитника – которого "не заметил", забивая свой гол, – хавбек "Десны" прострелил на Филиппова, а тот издевательски, пяткой катнул мяч мимо Бойко – 2:1. Все попытки хозяев сравнять счет были бесхитростными, дав фанам киевлян повод для саркастических шуток типа поздравлений с отмечавшимся вчера Днем работников лесного хозяйства.

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А старый-новый тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после игры сказал: "Второй пропущенный мяч психологически немного подкосил некоторых наших футболистов. Они умеют играть в футбол и умеют выигрывать. Но что-то им пока мешает". Приняв "Динамо" с заданием выиграть чемпионат, Михайличенко в трех матчах УПЛ потерял 7 очков. Не играя с "Шахтером". Хацкевич, если не брать игры с "горняками", столько же потерял за свои 17 последних матчей УПЛ... "Динамо" на 6-м месте, отставание от "Шахтера" достигло уже 13 очков.

Между тем, как мы писали ранее, тренером киевского "Динамо" может стать поклонник Путина, которого в России назвали дебилом. В сменщики Алексею Михайличенко сватают спартаковца с белорусским паспортом Олега Кононова.

В свою очередь Михайличенко рассказал, что будет делать вместо того, чтобы подать в отставку. Главный тренер "Динамо" не намерен покидать свой пост. Он будет "возвращать футболистам веру в свои силы".

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