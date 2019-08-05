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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Как прошел уикенд в Премьер-лиге: синхронные разгромы галичан, "сельская дискотека" и равнение на ХХ век

Сегодня, 11:23

Кинзерский Эдуард

Во втором туре Премьер-лиги - первая ничья, а сельский клуб "Колос" показывает стопроцентный результат

Первый пошел. Удар Марлоса положил начало разгрому "Карпат". Фото А.Осипов

Первый пошел. Удар Марлоса положил начало разгрому "Карпат". Фото А.Осипов

Как прошел уикенд в Премьер-лиге: синхронные разгромы галичан, "сельская дискотека" и равнение на ХХ век https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B ЧУ по футболу 2019 Во втором туре Премьер-лиги - первая ничья, а сельский клуб "Колос" показывает стопроцентный результат

"Шахтер", проводивший первый домашний матч в новом сезоне, легко и непринужденно разобрался с "Карпатами" (3:0), уже в 17-й раз обыграв галичан в чемпионате с крупным счетом. И хотя на сей раз "бело-зеленые" были биты не так больно, как в двух рандеву минувшего сезона (5:0 и 6:1), это фиаско опустило их на самое дно турнирной таблицы. Впрочем, интрига на поле "Металлиста" прожила почти до перерыва. Впервые вскрыть плотно закупоренную оборону гостей "горнякам" удалось лишь на 40-й минуте, когда элегантную голевую комбинацию разыграли Алан Патрик и Марлос. А буквально в следующей атаке Тайсон классно ассистировал Мораесу – 2:0. "Это меня больше всего беспокоит: теряем концентрацию в самой концовке первого тайма. Пропустили два гола перед самым перерывом от "Динамо", теперь два гола от "Шахтера", – грустно констатировал после игры наставник львовян Александр Чижевский. – Наверное, у игроков появляется боязнь от одного вида эмблем "Шахтера" и "Динамо".

В середине второго тайма, доведя счет до крупного, "оранжево-черные" сбросили обороты и продолжали атаковать уже без сверхусилий. По такой игре Луиш Каштру дал возможность дебютировать за "Шахтер" и победителю молодежного ЧМ Данилу Сикану.

"ДИНАМО". Вице-чемпионам страны волей календаря выпало проводить два матча за четыре дня во Львове. Одолев на старте первенства "Карпаты" (2:0), киевляне решили провести промежуток между играми в столице Галичины и не сбивать лишними перелетами победный настрой. В итоге "бело-синие" уверенно разобрались с ФК "Львов", с которым испытали немало трудностей в прошлом сезоне – 3:0. Причем, как и в игре с "Карпатами", подопечные Александра Хацкевича вновь забили дважды перед самым перерывом, причем второй гол – тоже с пенальти. Дежавю обеспечил дубль Буяльского. А сразу после антракта чудо-гол удался де Пене. Уругваец принял на грудь заброс Сидорчука и, не дав мячу опуститься, пальнул с левой в дальнюю "девятку". Почти повторение шедевра ван Бастена в финале ЧЕ-1988, хотя угол был не такой острый. Отметим, что во втором тайме на поле у "Динамо" появились Кадири, дебютировавший в официальном матче, и Соль, сыгравший впервые за 5 месяцев.

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МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ. Компанию грандам на вершине турнирной таблице неожиданно составил дебютант УПЛ "Колос". Первый сельский клуб в истории Премьер-лиги и во втором туре не потерял очков – победа над "Олимпиком" (1:0). При этом команда Руслана Костышина почти полчаса отыграла в меньшинстве после спорного удаления Смирного. Но выстояла и в качестве бонуса в одной из контратак заработала пенальти в комплекте с красной карточкой вратарю соперников Пенькову. 11-метровый реализовал капитан "Колоса" Гавриш, и его гол, как и в матче первого тура, стал победным.

ПОД ЗНАКОМ ЛИГИ ЕВРОПЫ. Открылся тур субботним матчем двух полпредов Украины в Лиге Европы. "Мариуполь", на неделе стартующий в третьем раунде квалификации, принимал дебютанта группового этапа "Александрию". Подопечные Владимира Шарана, никогда прежде не побеждавшие на поле южан, и на сей раз покинули Приазовье "на щите" – 1:2. Таким образом, в двух стартовых турах александрийцы не набрали очков – такое случилось с ними впервые за все годы выступления в элитном дивизионе. А мариупольцам эта победа далась ценой травмы их основного форварда Фомина. Руслан в концовке матча травмировал колено и, скорее всего, не сыграет в четверг против голландского АЗ в Лиге Европы.

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ПРИ СВОИХ. Первую ничью нынешнего сезона расписали "Заря" и "Днепр-1" (1:1). Результатом, наверняка, остались недовольны оба соперника. "Заря" большую часть матча провела на половине поля соперника, соотношение ударов по воротам – 14:4, но при этом луганчане едва не проиграли. За пять минут до конца Назаренко без помех пробивал с линии штрафной, но прямо в кипера хозяев Шевченко.

26 ЛЕТ СПУСТЯ. Как и "Александрия", с двух поражений стартовала "Ворскла", не устоявшая в Чернигове против всегда удобной для себя "Десны" (0:2). Это первый успех северян в очных встречах с 1993 года. 

Оранжевое настроение – как в 2009-м

В субботу накануне первого домашнего матча в сезоне-2019/20 "Шахтер" провел на ОСК "Металлист" открытую тренировку, перед началом которой представил новую игровую форму. Команда вышла на поле по живому коридору, организованному болельщиками, в тренировочных куртках. А затем, выстроившись на бровке перед центральной трибуной, игроки синхронно сняли кофты, представив новые футболки. Их дизайн – без традиционных черных полос, но с несколькими оттенками оранжевого – вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой "горняки" 10 лет назад завоевали Кубок УЕФА. В такой экипировке "Шахтер" будет играть домашние матчи в ближайшие два сезона.

По окончании тренировки болельщиков ждал бонус. В фан-шопе "горняков" можно было купить абонемент на сезон лично у Жуниора Мораеса – естественно, в комплекте с его автографом и селфи. Такой возможностью в итоге воспользовались более сотни поклонников "горняков", и лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона уделил время каждому.

Свободная касса. Мораес поработал в фан-шопе "Шахтера"

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Источник: Сегодня|Спорт

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