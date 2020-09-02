Греческие полицейские рассказали в красках, как были избиты звездой МЮ

Один из пострадавших теперь жалуется на боли в спине

Греческие полицейские рассказали о поведении капитана "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра во время его задержания на острове Миконос – сообщает Daily Mail со ссылкой на Protothema. Как мы писали ранее, игрока сборной Англии осудили на 21 месяц за драку с полицейскими и попытку подкупа.

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В сообщении говорится, что при задержании Магуайр кричал: "К черту Грецию, к черту греческую цивилизацию". Также в заявлении утверждается, что Магуайр напал на сержанта, ударив его по правой ноге, что вызвало опухоль голени. В отделении Магуайр сильно толкнул полицейского и повалил его на землю, в результате чего у него появились ссадины на правом предплечье и боли в спине.

Гарри Магуайр покидает здание суда в Греции / Фото: Reuters

Напомним, что футболист "Юнайтед", его брат Джо и их друг Кристофер Шарман предстали перед судом в Греции после инцидента, который произошел во время отдыха Гарри на острове Миконос с семьей и друзьями. По версии полиции, Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса.

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После того, как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием футболиста стала атаковать полицейских. В результате Гарри и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок, где, по утверждению, служителей правопорядка, была предпринята попытка подкупа.

Гарри Магуайр / Фото: Reuters

Магуайр не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. В интервью BBCигрок "МЮ" озвучил свою версию драки с полицией, заявил, что невиновен – он думал, что его похищают.

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Юристы "Манчестер Юнайтед" подали апелляцию и Магуайру отменили приговор до дальнейших разбирательствдела.

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