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Коноплянка придумал новое занятие на карантине, рассмешив "Украинского Бекхэма"

28 марта, 19:50

Богдан Юрков

После сковородки и швабры Евгений взялся за велотренажер. Его тут же "подкололи" на тему веса

Евгений Коноплянка не стал изменять своей традиции каждый день находить себе новое занятие на карантине. Сегодня вингер "Шахтера" и сборной Украины показал подписчикам, как в квартире поддерживает форму на велотренажере.

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"Не толстеем", – подписал свое новое фото Коноплянка, которого тут же потроллил бывший футболист молодежных сборных Украины, а ныне барбер Егор Лугачев по прозвищу "Украинский Бекхэм". "Та куда ж еще толще?" – подколол Конопу Лугачев.

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Напомним, Коноплянка начал с того, что на карантине занялся кулинарией.Футболист дома приготовил ризотто – блюдо из риса с овощами.

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На следующий день Конополянка занялся с дочерью рисованием."Ну, а сегодня у нас урок. Под контролем учителя", – подписал фотографию со своей дочкой "горняк".

После чего у Коноплянки дошло дело до уборки квартиры. Евгений взял в руки швабру и получил от своих подписчиков шутливое прозвище "Мистер Пропер".

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Ранее одноклубник Коноплянкипрокомментировал перенос Евро-2020 на лето-2021. "Принял эту новость спокойно. Думаю, сборная Украины не потеряет от этого, а только выиграет", – считает Виктор Коваленко.

Смотрите, чем заняты звезды украинского спорта на карантине

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карантин Шахтер Донецк Евгений Коноплянка Егор Лугачев

Источник: Сегодня|Спорт

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