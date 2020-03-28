Коноплянка придумал новое занятие на карантине, рассмешив "Украинского Бекхэма"

После сковородки и швабры Евгений взялся за велотренажер. Его тут же "подкололи" на тему веса

Евгений Коноплянка не стал изменять своей традиции каждый день находить себе новое занятие на карантине. Сегодня вингер "Шахтера" и сборной Украины показал подписчикам, как в квартире поддерживает форму на велотренажере.

Читайте также: Ярмоленко под угрозой: симптомы коронавируса проявились у восьми игроков "Вест Хэма"

"Не толстеем", – подписал свое новое фото Коноплянка, которого тут же потроллил бывший футболист молодежных сборных Украины, а ныне барбер Егор Лугачев по прозвищу "Украинский Бекхэм". "Та куда ж еще толще?" – подколол Конопу Лугачев.

INSTAGRAM

Напомним, Коноплянка начал с того, что на карантине занялся кулинарией.Футболист дома приготовил ризотто – блюдо из риса с овощами.

INSTAGRAM

На следующий день Конополянка занялся с дочерью рисованием."Ну, а сегодня у нас урок. Под контролем учителя", – подписал фотографию со своей дочкой "горняк".

После чего у Коноплянки дошло дело до уборки квартиры. Евгений взял в руки швабру и получил от своих подписчиков шутливое прозвище "Мистер Пропер".

Читайте также: Главный тренер "Шахтера": "Поездка в супермаркет сейчас сложнее, чем игра с "Манчестер Сити"

Ранее одноклубник Коноплянкипрокомментировал перенос Евро-2020 на лето-2021. "Принял эту новость спокойно. Думаю, сборная Украины не потеряет от этого, а только выиграет", – считает Виктор Коваленко.

Смотрите, чем заняты звезды украинского спорта на карантине

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама