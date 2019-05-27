Недобор людей в "Динамо" и Дента-трик для "Шахтера": эхо предпоследнего тура УПЛ
У "Шахтера" феерят резервисты, у "Динамо" – свободное место в заявке, а "Арсенал" сетует на "закулисье"
Как и обещал Паулу Фонсека, "Шахтер", отпраздновав досрочное чемпионство, отпустил часть бразильцев во главе с Тайсоном в досрочный отпуск. Но их отсутствие никак не сказалось на исход поединка с "Мариуполем". Дентиньо, игравший на позиции центрфорварда, оформил хет-трик, еще гол добавил разыгравшийся Тете (4:0). Отметим дебют в воротах "горняков" 17-летнего Трубина и возвращение пропустившего два месяца Марлоса.
Видеообзор матча "Шахтер" – "Мариуполь"
Три предыдущих поединка между "Динамо" и "Львовом" неизменно заканчивались победой гостей со счетом 1:0. Эта традиция едва не продолжилась: хозяева, игравшие без дисквалифицированного Цыганкова, к перерыву "горели" в один мяч, хотя могло быть и хуже. Но во втором тайме "горожане" решили сыграть на удержание, и это решение стало для них чреватым: с интервалом в 6 минут Беседин и Бурда забили два похожих мяча со "второго этажа". 2:1 – волевая победа киевлян. Отметим, что из-за большого числа дисквалифицированных, травмированных и делегированных на молодежный ЧМ игроков у "Динамо" не набралось людей для полной заявки: вместо 18 в ней значилось лишь 17 фамилий.
Видеообзор матча "Динамо" – "Львов"
НИЖНИЙ ПОЛЮС. "Карпаты" за последние 10 минут с "Олимпиком" упустили фору в два мяча (3:3). И коуч львовян Фабри Гонсалес после игры выдал спич об отставке: "У меня больше нет сил, чтобы продолжать работать в этой команде. Дойдет до того, что однажды я просто умру на поле. Сегодня у меня четыре раза кружилась голова от того, что происходило. Я очень разочаровался".
"Черноморец" прервал 8-матчевую серию поражений во встречах с "Ворсклой" в ЧУ, победив в Полтаве (2:1). Этот позволило "морякам" выкарабкаться из зоны прямого вылета, отправив туда "Арсенал". "Канониры" скандально проиграли в Чернигове "Десне" (0:1). В конце киевляне сравняли счет, но судьи усмотрели у автора гола Танковского спорный офсайд, дав повод наставнику "Арсенала" Игорю Леонову заговорил о закулисных играх: "Если вылетим, но не по своей воле".
Космический гол Андрея Богданова в матче "Десна" – "Арсенал"
Участники переходных матчей от УПЛ определятся в заключительном туре. А их потенциальные соперники из Первой лиги, финишировавшей в это уикенд, уже известны. Предпоследняя команда вышки проведет два матча (4 и 8 июня) с "Колосом" из Ковалевки, а клуб, финишировавший 10-м, в те же даты сыграет с луцкой "Волынью".
- Суббота, 25 мая
- 17:00 "Ворскла" – "Черноморец" – 1:2
- Голы: Коломоец (55) – В.Коваль (26), Танчик (63)
- 17:00 "Десна" – "Арсенал" – 1:0
- Гол: Богданов (31)
- 17:00 "Карпаты" – "Олимпик" – 3:3
- Голы: Хонгла (15), Мякушко (75, 79 пен) – Матар (3, 89), Гай (83)
- Воскресенье, 26 мая
- "17:00 "Динамо" – "Львов" – 2:1
- Голы: Беседин (78), Бурда (84) – Альваро (16)
- 19:30 "Заря" – "Александрия" – 3:1
- Голы: Громов (29), Лунев (44), Хомченовский (68) – Довгий (12)
- 19:30 "Шахтер" – "Мариуполь" – 4:0
- Голы: Дентиньо (52), Дентиньо (57), Тете (78), Дентиньо (80)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|31
|25
|5
|1
|70-11
|80
|2
|ДИНАМО
|31
|21
|6
|4
|52-18
|69
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|31
|14
|7
|10
|39-32
|49
|4
|ЗАРЯ
|31
|11
|10
|10
|38-31
|43
|5
|МАРИУПОЛЬ
|31
|11
|7
|13
|33-46
|40
|6
|ЛЬВОВ
|31
|8
|10
|13
|25-37
|34
7-12 места.
|7
|ВОРСКЛА
|31
|12
|5
|14
|29-41
|41
|8
|ДЕСНА
|31
|12
|5
|14
|35-38
|41
|9
|ОЛИМПИК
|31
|7
|12
|12
|39-46
|33
|10
|КАРПАТЫ
|31
|7
|9
|15
|41-51
|30
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|31
|7
|7
|17
|28-49
|28
|12
|АРСЕНАЛ
|31
|7
|5
|19
|24-53
|26
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