Недобор людей в "Динамо" и Дента-трик для "Шахтера": эхо предпоследнего тура УПЛ

У "Шахтера" феерят резервисты, у "Динамо" – свободное место в заявке, а "Арсенал" сетует на "закулисье"

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Как и обещал Паулу Фонсека, "Шахтер", отпраздновав досрочное чемпионство, отпустил часть бразильцев во главе с Тайсоном в досрочный отпуск. Но их отсутствие никак не сказалось на исход поединка с "Мариуполем". Дентиньо, игравший на позиции центрфорварда, оформил хет-трик, еще гол добавил разыгравшийся Тете (4:0). Отметим дебют в воротах "горняков" 17-летнего Трубина и возвращение пропустившего два месяца Марлоса.

Видеообзор матча "Шахтер" – "Мариуполь"

Три предыдущих поединка между "Динамо" и "Львовом" неизменно заканчивались победой гостей со счетом 1:0. Эта традиция едва не продолжилась: хозяева, игравшие без дисквалифицированного Цыганкова, к перерыву "горели" в один мяч, хотя могло быть и хуже. Но во втором тайме "горожане" решили сыграть на удержание, и это решение стало для них чреватым: с интервалом в 6 минут Беседин и Бурда забили два похожих мяча со "второго этажа". 2:1 – волевая победа киевлян. Отметим, что из-за большого числа дисквалифицированных, травмированных и делегированных на молодежный ЧМ игроков у "Динамо" не набралось людей для полной заявки: вместо 18 в ней значилось лишь 17 фамилий.

Видеообзор матча "Динамо" – "Львов"

НИЖНИЙ ПОЛЮС. "Карпаты" за последние 10 минут с "Олимпиком" упустили фору в два мяча (3:3). И коуч львовян Фабри Гонсалес после игры выдал спич об отставке: "У меня больше нет сил, чтобы продолжать работать в этой команде. Дойдет до того, что однажды я просто умру на поле. Сегодня у меня четыре раза кружилась голова от того, что происходило. Я очень разочаровался".

"Черноморец" прервал 8-матчевую серию поражений во встречах с "Ворсклой" в ЧУ, победив в Полтаве (2:1). Этот позволило "морякам" выкарабкаться из зоны прямого вылета, отправив туда "Арсенал". "Канониры" скандально проиграли в Чернигове "Десне" (0:1). В конце киевляне сравняли счет, но судьи усмотрели у автора гола Танковского спорный офсайд, дав повод наставнику "Арсенала" Игорю Леонову заговорил о закулисных играх: "Если вылетим, но не по своей воле".

Космический гол Андрея Богданова в матче "Десна" – "Арсенал"

Участники переходных матчей от УПЛ определятся в заключительном туре. А их потенциальные соперники из Первой лиги, финишировавшей в это уикенд, уже известны. Предпоследняя команда вышки проведет два матча (4 и 8 июня) с "Колосом" из Ковалевки, а клуб, финишировавший 10-м, в те же даты сыграет с луцкой "Волынью".

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 31 25 5 1 70-11 80 2 ДИНАМО 31 21 6 4 52-18 69 3 АЛЕКСАНДРИЯ 31 14 7 10 39-32 49 4 ЗАРЯ 31 11 10 10 38-31 43 5 МАРИУПОЛЬ 31 11 7 13 33-46 40 6 ЛЬВОВ 31 8 10 13 25-37 34 7-12 места. 7 ВОРСКЛА 31 12 5 14 29-41 41 8 ДЕСНА 31 12 5 14 35-38 41 9 ОЛИМПИК 31 7 12 12 39-46 33 10 КАРПАТЫ 31 7 9 15 41-51 30 11 ЧЕРНОМОРЕЦ 31 7 7 17 28-49 28 12 АРСЕНАЛ 31 7 5 19 24-53 26

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