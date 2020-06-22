Скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с бывшей девушкой Зинченко

Скандальный форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на данный момент на правах аренды выступает за турецкий "Анкарагюджю", закрутил роман с украинской теннисисткой – очаровательной блондинкой Ольгой Янчук. Накануне Родригес отметил свое 25-летие, и Янчук очень трогательно поздравила его.

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"С днем ​​рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя", – написала Ольга Янчук

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Интересно, что у форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса есть сын, которому скоро исполнится 2 года. Действующий контракт игрока с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Но сейчас он успешно выступает в "Анкарагюджю", в восьми матчах турецкой Суперлиги забив три гола и оформив два ассиста. Как результат, к Жерсону уже приписывают интерес "Монако".

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Напомним, находясь в "Динамо", Жерсон Родригес перестал попадать в состав после выражения публичного недовольства главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко. Кроме того, стало известно о скандальном поведении люксембуржца. Кроме конфликта с тренером Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

Что касается 25-летней теннисистки Ольги Янчук, то на данный момент она занимает 687-е место в рейтинге WTA, а ее лучшим результатом является 213-я позиция в мировой классификации. За свою карьеру она заработала 141 тысячу долларов призовых.

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Кстати, в свое время Ольга Янчук встречалась с Александром Зинченко – самым дорогим украинским футболистом, который сейчас готовится к свадьбе с журналисткой Владой Седан. Тогда, находясь в Манчестере, теннисистка подписывала свои фото в Instagram: "Эта Life – в кайф!".

Смотрите другие фото Ольги Янчук

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Ранее мы писали, что журналистка эротично оголилась после расставания с форвардом "Динамо". Бывшая девушка Владислава Супряги Даша Савина поделилась невероятно соблазнительными фото.

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