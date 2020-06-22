Українська
$ 26,72
30
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с бывшей девушкой Зинченко

22 июня, 09:36

Олег Люлька Олег Люлька

Нападающему Жерсону Родригесу вскружила голову украинская теннисистка Ольга Янчук

Скандальный форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на данный момент на правах аренды выступает за турецкий "Анкарагюджю", закрутил роман с украинской теннисисткой – очаровательной блондинкой Ольгой Янчук. Накануне Родригес отметил свое 25-летие, и Янчук очень трогательно поздравила его.

Реклама

Читайте также: Жерсон Родригес передал привет Михайличенко: теперь у него в Турции больше голов, чем за "Динамо"

"С днем ​​рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя", – написала Ольга Янчук

Реклама

Интересно, что у форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса есть сын, которому скоро исполнится 2 года. Действующий контракт игрока с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Но сейчас он успешно выступает в "Анкарагюджю", в восьми матчах турецкой Суперлиги забив три гола и оформив два ассиста. Как результат, к Жерсону уже приписывают интерес "Монако".

INSTAGRAM

Напомним, находясь в "Динамо", Жерсон Родригес перестал попадать в состав после выражения публичного недовольства главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко. Кроме того, стало известно о скандальном поведении люксембуржца. Кроме конфликта с тренером Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

Что касается 25-летней теннисистки Ольги Янчук, то на данный момент она занимает 687-е место в рейтинге WTA, а ее лучшим результатом является 213-я позиция в мировой классификации. За свою карьеру она заработала 141 тысячу долларов призовых.

Реклама

Кстати, в свое время Ольга Янчук встречалась с Александром Зинченко – самым дорогим украинским футболистом, который сейчас готовится к свадьбе с журналисткой Владой Седан. Тогда, находясь в Манчестере, теннисистка подписывала свои фото в Instagram: "Эта Life – в кайф!".

Смотрите другие фото Ольги Янчук

Реклама

Читайте также: "Секси! Секси!! Секси!!!": итальянская теннисистка почти голой прокатилась на роликах

Ранее мы писали, что журналистка эротично оголилась после расставания с форвардом "Динамо". Бывшая девушка Владислава Супряги Даша Савина поделилась невероятно соблазнительными фото.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Динамо Киев теннисистка Ольга Янчук Александр Зинченко WAGs Жерсон Родригес

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотровФутбол
"Где я мог заразиться?": в России коронавирус впервые выявлен у футбольного арбитраФутбол
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока "Динамо" поделилась откровенным кадромФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять