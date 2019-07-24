VAR по библии, фишки формата и битва за гарантию в ЛЧ: все – о новом футбольном сезоне в Украине

Новый чемпионат страны пройдет с видеоповторами для арбитров и уникальным для нас плей-офф за Лигу Европы

Лучший бомбардир ЧУ-2019 Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На этой неделе в Украине начинается очередной футбольный сезон. В воскресенье в Одессе "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок страны, в тот же день в Полтаве состоится и стартовый матч чемпионата. А уже в этот четверг "Заря" откроет для Украины и новый евросезон: луганчане проведут выездной поединок квалификации Лиги Европы с черногорской "Будучностью".

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Стартующий сезон будет примечателен сразу несколькими новшествами – от изменения формата ЧУ до введения системы видеоповторов. Сегодня знакомим с особенностями сезона подробнее.

Претенденты на чемпионство Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

НОВЫЙ ФОРМАТ: ШАНС ПОСЛЕДНЕМУ И ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Предстоящий сезон нашей Премьер-лиги станет последним, в котором сыграют 12 команд. Со следующего года количество клубов в УПЛ возрастет до 14, а еще через год до 16 команд.

Чемпионат пройдет в два этапа: 12 команд – два круга (22 тура), потом деление – и два круга в верхней и нижней шестерке (10 туров).

Механизм обмена между лигами будет таким: два победителя Первой лиги напрямую выйдут в Премьер-лигу, еще одно место разыграют в стыковых матчах последняя команда УПЛ и третий призер Первой лиги. То есть у нас впервые может сложиться ситуация, когда из высшего дивизиона никто не вылетит.

При предыдущем расширении "вышки" (в 2002 году мы переходили от 14 участников к 16) одна команда вылетала напрямую, еще одна играла стыковой матч с 4-м местом Первой лиги. А все три призера Первой пошли на повышение. "Сейчас такой вариант ротации между дивизионами, наряду с утвержденным, также предлагался на собрании клубов Премьер-лиги, – рассказал "Сегодня" исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. – Был еще и вариант вообще без переходных матчей: последняя команда Премьер-лиги напрямую вылетает, а три первые клуба Первой лиги повышаются в классе. Но большинством голосов был выбран первый вариант".

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Если количественный состав элитного дивизиона прежде менялся уже не раз, то еще одно изменение в регламенте стало новинкой. У Украины пять путевок в еврокубки (2 ЛЧ, 3 ЛЕ), и теперь в УПЛ вводится плей-офф за пятую путевку, которую разыграют команды, занявшие 5-8-е места. То есть клубы, не попавшие в топ-шестерку, и на втором этапе чемпионата сохранят шансы на Лигу Европы. "Изначально это предложение поступило от "Мариуполя", после чего была проведена рабочая группа, и все клубы, принявшие в ней участие, позитивно восприняли данное предложение, – говорит Евгений Дикий. – Формат проведения этого плей-офф: 5-я команда играет с 8-й, а 6-я – с 7-й. Потом победители этих матчей в очном поединке разыгрывают путевку в квалификацию Лиги Европы. Эти матчи пройдут в те же дни, что и переходные игры за право играть в Премьер-лиге".

ВМЕШАЛАСЬ ПОЛИТИКА

Так поздно футбольный сезон в Украине не начинался с далекого 1993 года, когда ЧУ стартовал 8 августа. Нынешняя задержка вызвана "политической накладкой" – досрочными выборами в Верховную Раду, прошедшими в минувшее воскресенье. На эти выходные изначально был намечен матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо", с которого стартует сезон. Но полиция против совмещения выборов и футбола, Суперкубку пришлось подвинуться - пройдет в ближайшее воскресенье (21:00, Одесса).

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А за ним подвинулся и старт чемпионата – на следующий вторник. Хотя один матч УПЛ пройдет раньше Суперкубка. Правда, всего лишь на 7 часов. "Заря" во вторник играть не могла, поскольку в следующий четверг ее ждет ответный поединок в Лиге Европе. Поэтому матч луганчан с "Ворсклой" было решено провести раньше – с него, в 14:00 в воскресенье, и начнется внутренний футбольный сезон в Украине.

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ЕВРОКУБКИ: 4 ИЗ 5 КЛУБОВ – НЕ ДОМА

Стартующий еврокубковый сезон станет для наших клубов по-своему уникальным. Из 5 представителей Украины четверо будут проводить домашние поединки не в родном городе. Только "Динамо" – в Киеве, на НСК "Олимпийский". Который, кстати, тоже не свой, клуб его арендует.

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С донецким "Шахтером" и луганской "Зарей" все понятно – дома они не могут играть по объективным причинам, и потому, как и в минувшем сезоне, будут принимать соперников в Харькове и Запорожье соответственно. "Мариуполь" же вновь, как и год назад, заявил в качестве домашней арены в Лиге Европы одесский стадион "Черноморец". Главная причина, по которой азовцы не могут проводить международные матчи на своей арене, – ближайший к Мариуполю аэропорт находится почти в 300 км, в Запорожье. Впрочем, как считают в клубе, если бы даже с логистикой было все в порядке, преградой стала бы близость к зоне боевых действий. А вот дебютант группового раунда ЛЕ "Александрия" до последнего рассчитывала получить добро от УЕФА и принимать еврокубки дома на 7-тысячной "Нике".

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"Комиссия УЕФА провела у нас два дня, 19 и 20 июня. Все осмотрели, им много что понравилось. Обещали дать ответ в течение двух недель, но в итоге не могли принять решение почти месяц. Говорили, что слишком много составляющих, которые необходимо учесть, – рассказал "Сегодня" директор "Александрии" Дмитрий Китаев. – Все это время мы надеялись на положительный исход. Думали, если они сразу не сказали "нет", то у нас есть шансы. Тем более что когда они были здесь, говорили, что видели стадионы и похуже, на которых игрались матчи группового этапа. Но вот в прошлую пятницу мы, наконец, получили официальное письмо из УЕФА, где сказано, что они не могут принять Александрию в качестве места проведения матчей группы. Главным фактором назвали удаленность от аэропортов и отсутствие в нашем регионе необходимой отельной инфраструктуры. Дескать, нет условий для размещения официальных лиц, партнеров и болельщиков".

"Хотя многое зависело от того, какие соперники нам бы достались, – говорит директор "Александрии" Дмитрий Китаев. – Мы ведь играли уже и с БАТЭ, и с румынской "Астрой", и с "Хайдуком". Они все прилетали к нам, жили тут, играли, и никаких проблем не было. Понятно, что в случае приезда какого-нибудь гранда мы бы переносили игру на резервный стадион (во Львов. – Ред.). Но если бы попался небольшой клуб, мы бы нормально его приняли в Александрии. Это был бы идеальный вариант: если б нам разрешили менять основной и резервный стадионы, исходя из обстоятельств. И мы 1-2 игры смогли бы сыграть дома. А теперь мы все матчи сыграем во Львове – у нас уже есть предварительная договоренность с руководством "Арены Львов".

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"Возможно ли как-то поменять ситуацию в будущем? – продолжает Китаев. – Один приличный отель в Александрии есть, где останавливается и "Шахтер", и другие наши соперники. Сейчас строится еще одна серьезная гостиница. Но представьте ситуацию: летит, например, "Манчестер Юнайтед" с двумя автобусами персонала, а с ним тысяча фанатов. Они не расселятся. Нужен город с более серьезной инфраструктурой. Другой момент: до ближайшего аэропорта, в Кривом Роге, вроде и недалеко – около 90 км, – но дороги... Можно и 3,5 часа ехать. Понимаете, ради того, чтобы играть в еврокубках, мы не готовы взять на себя обязательство построить в Александрии 10 отелей и положить автобан до ближайшего аэропорта. Это нереально. Если еще этим футбольному клубу заниматься... Мы со своей, спортивной стороны делаем все, чтобы наш город принимал еврокубки, но развивать инфраструктуру – это вопрос не к нам".

СИСТЕМА VAR: ПОЛГОДА УЧЕБЫ ДЛЯ 64 РЕФЕРИ

Еще одно важное изменение в регламенте УПЛ – внедрение системы VAR (Video assistant referee) на матчах чемпионата страны. Видеоповторы планируют тестировать в режиме офлайн (без вмешательства в ход игры) в течение первого круга, а с весны запустить онлайн.

"Этап обучения арбитров и ассистентов VAR будет длиться 6 месяцев, с 28 июля по конец февраля следующего года, и происходить в режиме офлайн, то есть без контакта с арбитрами на поле, – рассказывает "Сегодня" Лучано Лучи, глава Комитета арбитров УАФ. – У нас, как вы знаете, будет использоваться децентрализованная версия системы VAR – передвижной грузовичок со всем необходимым оборудованием, который будет присутствовать на двух матчах каждого тура чемпионата: день в одном месте, на следующий день – в другом. В этом фургоне будут находиться арбитр VAR, его ассистент и наблюдатель-инструктор VAR. Плюс технический персонал в лице двух операторов повторов. Кто будет инструкторами? Во-первых, я сам еще в октябре прошлого года летал в Мюнхен, где прошел полный курс обучения и получил сертификат ФИФА VAR-инструктора. Затем мы планируем привлекать в качестве инструктора действующего арбитра из Польши, также имеющего подобный сертификат. Плюс в сентябре – октябре предусмотрены курсы для еще 2-3 членов Комитета арбитров УАФ, которые также станут VAR-инструкторами".

Фото – Reuters

"Каждые две недели мы планируем проводить практические и теоретические семинары и тренинги, в которых будут наборы ситуаций и постановочные матчи. А на следующем этапе обучения предполагается тестирование системы VAR на матчах с участием команд U-19 и U-21. Мы посчитали, что за эти шесть месяцев, до конца февраля, система VAR будет использоваться – на матчах и на тренингах – примерно 121 раз".

"В обучении будут принимать участие только действующие рефери – 21 арбитр и 43 ассистента. На основании их способностей и технических показателей успеваемости они будут разделены на группы с разной приоритетностью: высокого приоритета, среднего и низкого. Каждый арбитр и ассистент VAR должен будет получить персональную сертификацию от ФИФА и ИФАБ (организация, занимающаяся введением и регулированием футбольных правил. – Авт.) для того, чтобы иметь возможность работать на матчах с использованием данной системы. Но при этом эти же рефери смогут продолжать работать на матчах и в качестве судьи в поле. То есть человек просто получает вторую функцию. Более того, человек, обучающийся VAR, обязан поработать в поле, чтобы отработать связь с системой видеопомощи и понимать все тонкости ситуации".

"При использовании системы VAR должно быть задействовано минимум 6 камер. У нас будет минимум 8, а может, даже 12 или еще больше – в зависимости от потребности и технологий у ТВ-транслятора. Также предусмотрена функция использования камер слоумоушен и ультраслоумоушен, то есть с замедлением".

"С началом второго круга чемпионата, надеемся, использование системы VAR должно перейти уже в режим онлайн. Мы пока не можем это точно утверждать – все будет зависеть от того, как пройдет процесс обучения. Это ведь поэтапная программа, и на каждом этапе необходимо подтверждать квалификацию арбитров. Кроме того, нужно провести тест-технологию на каждом стадионе, где будет использоваться эта система, и получить окончательное разрешение от ФИФА и ИФАБ на работу в режиме онлайн, то есть с подключением ТВ-бродкастера".

Фото – Reuters

"В каких случаях будет применяться VAR? Протоколом VAR определены четыре категории ситуаций, за которыми следят видеоассистенты: голы, пенальти, прямые красные карточки и ошибки в идентификации игрока, получившего дисциплинарную санкцию. Это ключевые вещи, влияющие на исход матча, а следовательно – библия для арбитров VAR", – заключил Лучано Лучи, глава Комитета арбитров УАФ.

Впрочем, некоторым украинским клубам предстоит столкнуться с системой VAR уже в сентябре. В нынешнем еврокубковом сезоне УЕФА введет видеоповторы – и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, – начиная уже с группового этапа.

НОВЫЕ ЛИЦА УПЛ: ТРЕНЕРЫ

Наставник "горняков" Луиш Каштру Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ЛУИШ КАШТРУ. После трех "золотых" дублей Фонсеки в "Шахтере" его сменил другой португальский тренер. Для начала Каштру изменил игровую схему команды: с 4-2-3-1 на 4-1-4-1.

Виктор Скрипник Фото: Facebook

ВИКТОР СКРИПНИК. Наш "бременский музыкант" с 15-летним опытом Бундеслиги призван вдохнуть новую жизнь в "Зарю". Сейчас он – единственный в УПЛ тренер-чемпион: год назад выиграл чемпионат Латвии с "Ригой".

По рукам! Владислав Гельзин и Жулио Сезар Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

ЖУЛИО СЕЗАР. Бразилец, как игрок победивший с "Реалом" в ЛЧ-2000, для старта профессиональной тренерской карьеры выбрал УПЛ и обещает "вывести "Олимпик" на новый уровень".

ТОП-ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ В УПЛ

ВЛАДЛЕН ЮРЧЕНКО. Экс-капитан сборной Украины U-17 и экс-игрок немецкого "Байера", за который забивал даже в ЛЧ, вернулся на родину. Но к "немцу" – играть будет у Скрипника в "Заре".

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ. Трансфер внутренний, но, пожалуй, самый громкий. После пяти лет в "Заре" лидер луганчан (и воспитанник "Шахтера") примерил динамовскую футболку. И забил гол уже во втором матче.

МАРВИН МАРТИНС. Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс своей игрой во Львове против Украины впечатлил боссов "Карпат" и на ближайшие 2 года стал "зелено-белым". И первым люксембуржцем в УПЛ.

Смотрите, как Люксембург играл против Украины

ЕВРОКУБКИ: БОЙ ЗА ТОП-10 В УЕФА

Пятерка в Европе. В Лиге чемпионов "Шахтер" стартует на групповом этапе, "Динамо" ждут два раунда отбора. В Лиге Европы у нас "Александрия" в группе, у "Мариуполя" – два, а у "Зари" – три раунда квалификации.

За гарантию в ЛЧ. Если будем собирать очки в еврокубках, как последние три сезона, Украина потеряет гарантированное место в группе ЛЧ. Оно положено странам, которые входят в топ-10 рейтинга УЕФА. Сейчас мы занимаем 9-е место, за Бельгией. Через два года нас обходят Австрия, Турция, Нидерланды. Нужно поднажать, особенно когда встречаемся с клубами этих стран. У "Динамо" есть возможность сделать это уже в августе в матчах с "Брюгге".

Смотрите обзор финала ЛЧ-2019 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

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