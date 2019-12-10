"Боруссия" Дортмунд / Фото: Borussia FC

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Сегодня, 10 декабря, в шестом туре Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграет на своем поле со "Славией" и все еще надеется пробиться в 1/8 финала. Хотя не все сегодня даже в случае очень крупной победы будет зависеть от немцев. Мы проводим онлайн матча с комментариями ключевых эпизодов, яркими фото со стадиона и видео-повторами голов. Начало поединка – в 22:00.

"БОРУССИЯ" – "СЛАВИЯ" 0:0

Турнирный расклад

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд ведет заочную борьбу за второе место в группе с "Интером", который попытается дать бой полудублирующему составу "Барселоны". Немцам надо набрать больше очков, чем миланская команда, так как по сумме личных встреч – 2:0 и 2:3 – преимущество имеют подопечные Антонио Конте. Если итальянцы проиграют, то "Боруссии" хватит и ничьей, но надежнее будет победить и надеется, что "Интер" таки не сможет впервые в этом евросезоне огорчить каталонцев. "Славии" в турнирном плане уже ничего не надо, она при любом исходе останется последней в группе, но часто, когда на команду уже не оказывается давление, у нее вырастают крылья.

Да, коллектив из Праги – весьма непростой, но на выезде во втором туре дортмундцы добыли победу на классе – 2:0.

Тем не менее не стоит забывать, что на выезде на групповом этапе "Славия" не проигрывала, взяв по очку в матче с "Интером" (1:1) и "Барселоной" (0:0).

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр:"Славия" сыграла вничью с "Барселоной" и "Интером". Мы знаем, что это крепкая команда. Все обсуждают "Барсу" с "Интером", никто не говорит про "Славию". Она выполняет большой объем беговой работы, 132 километра за матч, и играет очень агрессивно".

"Боруссия" Дортмунд

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски: "В каких-то матчах ты можешь допустить ошибки, но успеть их исправить. Если же мы совершим оплошность тут, догнать хозяев будет невозможно. Об этом важно помнить. Нужно проанализировать несколько матчей "Боруссии" и прикинуть, какая тактика будет для нас оптимальной.

Кадровая ситуация

Этот поединок точно пропустит полузащитник Дортмунда Аксель Витсель, который неудачно упал у себя дома и повредил лицо. Игрока уже прооперировали. "В этом году он не сыграет. Очень печально и для него самого, и для нас, – сказал тренер "Боруссии" Фавр. – Это важный для нас игрок. Держим кулаки за то, чтобы он как можно скорее поправился".

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