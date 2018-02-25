Все медалисты последнего дня Олимпиады в Пхенчхане

В воскресенье на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане проходит последний соревновательный день.

В этот день проходят финалы в бобслее (мужские четверки) и лыжных гонках (женщины, масс-старт на 30 км). Также – матч за "золото" в мужском олимпийском хоккейном турнире и матч за "золото" в женском керлинге.

Немецкие бобслеисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок. Экипаж пилота Франческо Фридриха и разгоняющих Канди Бауэра, Мартина Гроткоппа и Торстена Маргиса по сумме четырех попыток показал результат 3 минуты 15,85 секунды. "Серебро" поделили другая немецкая четверка и сборная Южной Кореи, показавшие одинаковое время.

Женская сборная Швеции по керлингу в финале олимпийского турнира победила команду Южной Кореи со счетом 8:3. Олимпийскими чемпионками стали Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Мабергс и Йенни Волин.

Норвежская лыжница Марит Бьерген завоевала "золото" в масс-старте на 30 километров классическим стилем. Эта медаль стала для Бьерген 15-й в карьере – по этому показателю она лучшая в истории зимних Игр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Все украинские результаты Олимпиады-2018

Все медалисты 25 февраля на Олимпиаде-2018





Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.