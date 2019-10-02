Крах украинского Бонда в Дохе: лучший прыгун планеты остался без медали ЧМ из-за невыносимой боли

"Так и не реализовал себя в этом году": чемпион мира-2013 Богдан Бондаренко стал жертвой травмы правого колена

Богдан Бондаренко / Фото: Getty Images

Реклама

Звездный украинский высотник – чемпион мира-2013 и бронзовый призер Олимпиады-2016 Богдан Бондаренко – не сумел выступить в квалификации мирового первенства, проходящего в эти дни в катарской Дохе. Причиной стали последствия травмы колена, полученной украинским Бондом еще на Европейских играх в Минске в конце июня. Напомним, накануне украинка Ярослава Магучих с мировым рекордом завоевала "серебро" ЧМ.

Другой украинец – чемпион Евроигр-2019 в команде Андрей Проценко – также в финал по прыжкам в высоту в Дохе квалифицироваться не сумел. Он взял высоту 2.26 метра, разделив 14-е место с японцем Наото Тобэ. В то время как дальше прошли первые 12 высотников. Двое из них – с таким же результатом как и у Андрея, но с лучшим соотношением использованных попыток.

Читайте также: Уникум с другой планеты, который рисует кошек: интересные факты о юной украинской сенсации ЧМ Магучих

"На разминке перед квалификацией колено начало очень сильно болеть, – рассказал Богдан Бондаренко. – Надежда на то, что все же смогу прыгать, оставалась. Мы затейповали его, я даже "шипы" обул, попытался бежать, но чувствовал боль. Решил не прыгать, когда уже был в секторе. Хотя вышел на разбег и когда стоял на нем, хотелось прыгнуть. Но на дуге стало окончательно ясно, что не смогу даже оттолкнуться"

Читайте также: Молот в сторону: украинская атлетка поразила своими формами за кулисами ЧМ в Катаре

"Очень обидно, ведь понимаю, что не реализовал себя в этом году, – добавил Богдан Бондаренко. – Выиграл два этапа Бриллиантовой лиги. И вот оно рядом – и снова нет. Проблема такая же, как была с левым коленом, которое оперировал. Его вылечил, уже все хорошо, а теперь проблема с правым. Я знаю, что с ним делать, как лечить, но нам не хватило месяца. Думаю, если бы было это время... На самом деле, мы до последнего надеялись, что таки успеем восстановиться... У нас не бывает года, который был бы без проблем, но на этот раз проблема оказалась больше и я не смог ее выдержать"

"Еще очень подталкивало выступить в Дохе то, что сейчас выиграть медаль по прыжкам в высоту не так и сложно. Сейчас мужская высота не на таком уровне, как было несколько лет назад. В Дохе для медали может хватить 2,30-2,32 метра. То есть это те результаты, которые я показывал по сезону. И форма должна была идти вверх", – заключил Богдан Бондаренко

Читайте также: Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!

Напомним, что предыдущие соревновательные дни ЧМ-2019 в Дохе ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкому, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.

Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама