Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Олимпиада на заднем дворе: как чемпионка Англии толкает ядро на карантине

3 мая, 11:52

Алексей Андрейцев

Софи Маккинна организовала во дворе своего дома сектор и украсила его олимпийской символикой

Пандемия коронавируса бьет по спорту – закрыты арены и отменены соревнования, но – не тягя к занятиям у атлетов. Мы показываем, как спортсмены мирового уровня проявляют изобретательность, приспосабливаются к обстоятельствам и тренируются даже в условиях жесткого карантина. Сегодня – Софи Маккинна, которая специализируется в толкании ядра и является действующей чемпионкой Великобритании в этом виде спорта.

25-летняя легкоатлетка тренируется на заднем дворе своего дома в городке Лаунд на восточном побережье Англии. Там у нее почти Олимпиада! В распоряжении спортсменки "сектор" для толкания, а на стене дома изображены олимпийские кольца и римские цифры "32". В этом году в Токио должны были пройти 32-е Игры и Софи должна была принять в них участие, но Олимпиада-2020 была перенесена на следующий год.

Реклама

Ранее мы рассказывали о таких находчивых атлетах:

Смотрите видео, как украинская синхронистка Елизавета Яхно тренируется дома с попугаем на плече:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин тренировка толкание ядра

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин со звездой спорта: лев своими руками и поездка к маме – секреты чемпионки мира по борьбе
Карантин со звездой спорта: лев своими руками и поездка к маме – секреты чемпионки мира по борьбеДругие
Украинская спортсменка, застрявшая в Кении, напомнила о себе откровенной фотосессией
Украинская спортсменка, застрявшая в Кении, напомнила о себе откровенной фотосессиейДругие
"Не одной же мне умирать!" Самая красивая спортсменка Украины поставила тарелку перед носом – и побежалаДругие
Родилась в Киеве, но славу ковала для России: именинница дня – очаровательная Каролина
Родилась в Киеве, но славу ковала для России: именинница дня – очаровательная КаролинаДругие
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила "стриптиз": звезды спорта зажигают на карантинеДругие
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и "корабль" Ломаченко : откровения звезд спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...