Олимпиада на заднем дворе: как чемпионка Англии толкает ядро на карантине

Софи Маккинна организовала во дворе своего дома сектор и украсила его олимпийской символикой

Пандемия коронавируса бьет по спорту – закрыты арены и отменены соревнования, но – не тягя к занятиям у атлетов. Мы показываем, как спортсмены мирового уровня проявляют изобретательность, приспосабливаются к обстоятельствам и тренируются даже в условиях жесткого карантина. Сегодня – Софи Маккинна, которая специализируется в толкании ядра и является действующей чемпионкой Великобритании в этом виде спорта.

25-летняя легкоатлетка тренируется на заднем дворе своего дома в городке Лаунд на восточном побережье Англии. Там у нее почти Олимпиада! В распоряжении спортсменки "сектор" для толкания, а на стене дома изображены олимпийские кольца и римские цифры "32". В этом году в Токио должны были пройти 32-е Игры и Софи должна была принять в них участие, но Олимпиада-2020 была перенесена на следующий год.

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