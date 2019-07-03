Второй день Уимблдона: минус две украинки, Элина в защите, матчи Осаки и Винус до слез

Знаменитый теннисный турнир потерял одну их своих многолетних традиций

Фото: AFP

Второй день Уимблдона вызвал чувство дежавю. Наша вторая ракетка Леся Цуренко, как и в прошлом году, проиграла чешке Барборе Стрыцовой на старте мэйджора. Только на этот раз не во втором, а сразу в первом круге. У украинки не вышло оказать должного сопротивления, и она так и не смогла заработать брейкпоинтов. Барбора же очередной раз оказалась сильнее на траве – 6:3, 6:2.

Следом на корт вышла наша Катерина Козлова. Украинке противостояла 95-я ракетка мира, американка Лорен Дэвис, с которой Катя встречалась впервые. Сперва повела с брейком, но тут же отдала свою подачу, а затем и весь сет – 3:6. А стоило во второй партии завязаться борьбе, как у украинки игра снова пошла на спад. 3:6, 2:6 – у Козловой так и не получилось добыть свою дебютную победу в основе Уимблдона.

Тем временем в свободный от матчей день Элина Свитолина вместе с бойфрендом Гаэлем Монфисом устроили в своем возрожденном Instagram розыгрыш уимблдонского полотенца: "В знак благодарности за вашу ежедневную поддержку хотим устроить гивэвей". К слову, для французского теннисиста лондонский мейджор уже закончился. Днем ранее он так и не смог завершить матч против соотечественника, 21-летнего Уго Умбера: повредил ногу и снялся при счете 7:6, 6:3, 4:6, 5:7, 0:3.

Свитолина на Уимблдоне Фото: AFP

После удачного старта на Уимблдоне Элина все равно не избежала критики, но уже не из-за игры. Некоторым журналистам не понравился наряд украинки, мол, слишком уж он прост: "Nike вложил в него минимум усилий". Свитолина возмутилась: "Минимум усилий? Абсолютно не согласна! Посмотрите внимательнее на детали этого платья". И напомнила, что "это нечестно и несправедливо по отношению к дизайнерам, которые вкладывают столько работы для создания нашей одежды. Я побывала в их штаб-квартире, видела, как они работают".

"СЕЙЧАС РАСПЛАЧУСЬ". В Лондоне – настоящий звездопад. В первые же дни с мейджора вылетела целая плеяда топ-теннисистов. После неудачного Ролан Гаррос провальным для триумфатора Австралии Наоми Осаки получился и Уимблдон: японскую №2 мира выбила казашка Юлия Путинцева – 7:6, 6:2. У Наоми был такой же обреченный вид, как и в Париже. После матча у нее совершенно не было желания общаться с журналистами, и на вопросы она отвечала коротко и, понятно, без настроения. А представители СМИ в том числе интересовались, не повлияло ли на результаты ее расставание с тренером Сашей Баиным после Australian Open: "Не думаю, что это связано". И добавила: "Я бы не пеняла на свой возраст и неопытность. Я сделала много хорошего и плохого, и я не тот человек, который будет оправдываться молодостью. Что я буду делать, чтобы отойти от этого поражения? Я не знаю. На ваши вопросы есть ответы, но я их еще не нашла". На вопросе о том, каково ей справляться с популярностью, обрушевшейся на нее за последний год, Наоми повернулась к модератору пресс-конференции и тихонько спросила: "Можно я уйду? Я чувствую, что сейчас расплачусь".

Наоми Осака Видео: Instagram

Сенсацию здесь сотворила 15-летняя американка Кори Гауфф: самая младшая участница в истории Уимблдона, которая прошла в основу через квалификацию, обыграла своего кумира – старшую на 24 года Винус Уильямс – 6:4, 6:4. "Я впервые плачу после матча! – призналась шокированная тем, что сотворила, Коко. – Когда мы пожали руки у сетки, она поздравила меня и пожелала удачи. А я сказала ей: "Спасибо за все, что вы сделали". Если бы не она, меня бы здесь не было".

Покинули Уимблдон и молодые дарования – немец Александр Зверев, уступивший чеху Веселому, и грек Стефанос Циципас, проигравший итальянцу Фаббиано. Австриец Доминик Тим оступился на американце Куэрри. Испугал было и Роджер Федерер, но после проигранного первого сета легко расправился с южноафриканцем Харрисом. Вылетели белоруска Арина Сабаленка и латвийка Алена Остапенко, которая все никак не может найти прежнюю искру.

ВСЛЕД ЗА МАДАМ. Уимблдон лишился и некоторых традиций. С этого года на "шлеме" перестали называть теннисисток "мисс" или "миссис", в зависимости от их семейного положения. Теперь, когда нужно объявить счет, игроков – и женщин, и мужчин – называют по фамилии для соблюдения равенства. Организаторы объясняют: "нужно идти в ногу со временем". Так же поступили и на Ролан Гаррос с отказом от "мадам" и "мадемуазель". А Австралия и США таким и вовсе не баловались. Поклонники лондонских традиций смогут попросить обращаться к ним по-старому, если потребуется объявить о нарушении, медицинской паузе или челленджах.

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