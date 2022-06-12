Оккупанты разрушили мост в Северодонецк — Гайдай рассказал о ситуации в области

Российские оккупанты уничтожили уже два из трех мостов, ведущих в Северодонецк. Оккупационными силами России разрушен автомобильный мост "Пролетарский", который соединял Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Рашисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний, третий путепровод в город. Россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными", — написал он.
Фото: mil.in.ua
По его словам, не исключены наступления и на других направлениях, а именно на трассу Лисичанск – Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль.
Фото: mil.in.ua
Гайдай сообщил, что промзону Северодонецка контролируют украинские войска, но территория завода "Азот" постоянно обстреливается. Информация о блокировке химзавода не соответствует действительности.
В Рубежном ВСУ накрыли командный пункт чеченцев – количество погибших уточняется. Кроме того, за последние дни есть еще два подобных случая: стадион с "вагнеровцами" в Кадиевке и совещание в северодонецком ДК Химиков – эти объекты были успешно обстреляны украинскими военными.
Ситуация в Украине
В Херсонской области оккупационные власти организовали празднование Дня России, но местные жители на праздник не пришли. Присутствовала лишь пара десятков человек.
Российские войска массированно обстреляли Лисичанск в Северодонецком районе Луганской области. Разрушены здания и пострадали мирные люди.
В Рубежном наши бойцы обстреляли оборудованный чеченскими боевиками командный пункт.
В оккупированном российскими военными Бердянске прогремели три мощных взрыва, в результате чего часть города осталась без света и воды.
На Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1430 танков.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"