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Оккупанты разрушили мост в Северодонецк — Гайдай рассказал о ситуации в области

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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12 июня, 18:14
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Российские военные не прекращают обстрелов
Гайдай рассказал о разрушении еще одного моста
Гайдай рассказал о разрушении еще одного моста / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты уничтожили уже два из трех мостов, ведущих в Северодонецк. Оккупационными силами России разрушен автомобильный мост "Пролетарский", который соединял Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рашисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний, третий путепровод в город. Россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными", — написал он.


Фото: mil.in.ua

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По его словам, не исключены наступления и на других направлениях, а именно на трассу Лисичанск – Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль.


Фото: mil.in.ua

Гайдай сообщил, что промзону Северодонецка контролируют украинские войска, но территория завода "Азот" постоянно обстреливается. Информация о блокировке химзавода не соответствует действительности.

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В Рубежном ВСУ накрыли командный пункт чеченцев – количество погибших уточняется. Кроме того, за последние дни есть еще два подобных случая: стадион с "вагнеровцами" в Кадиевке и совещание в северодонецком ДК Химиков – эти объекты были успешно обстреляны украинскими военными.

Ситуация в Украине

В Херсонской области оккупационные власти организовали празднование Дня России, но местные жители на праздник не пришли. Присутствовала лишь пара десятков человек.

Российские войска массированно обстреляли Лисичанск в Северодонецком районе Луганской области. Разрушены здания и пострадали мирные люди.

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В Рубежном наши бойцы обстреляли оборудованный чеченскими боевиками командный пункт.

В оккупированном российскими военными Бердянске прогремели три мощных взрыва, в результате чего часть города осталась без света и воды.

На Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1430 танков.

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