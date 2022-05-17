"Победа РФ" – это санкции, изоляция и 30 000 погибших россиян: главные заявления властей за 17 мая

Россия несет огромные экономические потери из-за битв за села Харьковской области

Россия несет потери в войне с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 83-й день полномасштабной войны с Россией. Украина начала операцию по спасению защитников Мариуполя, оккупанты продолжают наступление на Донбасс, а тем временем Путин тянет время, откладывая встречу с Зеленским.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 17 мая.

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Президент Украины подвел итоги 82-х суток войны против России

В ночь на 17 мая президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и сообщил, что Украина начала операцию по спасению защитников Мариуполя. Президент заверил, что тяжелораненым оказывается помощь.

"Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа нуждается в деликатности. И времени", – сказал Зеленский, подчеркнув, что украинские герои нужны стране живыми.

Он также рассказал, что Вооруженные Силы Украины сдерживают постоянные атаки врага на тех направлениях, где Россия еще пытается наступать. В частности, основной мишенью для российских оккупантов до сих пор является Северодонецк и другие города Донбасса. Зеленский заверил, что власти делают все, чтобы защитить нашу землю и наших людей.

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"Подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины", – рассказал президент Украины.

Зеленский также проинформировал, что провел переговоры по ускорению предоставления Украине финансовой помощи с директором-распорядителем МВФ Кристаллиной Георгиевой, а также с делегацией Польши – по ускорению нашей интеграции в Европейский Союз и ожидаемого решения о статусе кандидата для Украины.

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На Банковой занялись вопросом возмещения ущерба, причиненного Россией Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел координационное совещание, посвященное вопросам внедрения международно-правовых механизмов возмещения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В ходе мероприятия мы обсудили предложенную концепцию заключения международного договора с государствами-партнерами о создании механизма возмещения ущерба, причиненного Россией. Такой путь позволит приблизить решение вопроса ответственности РФ за агрессию на территории Украины и компенсировать убытки", – написал Ермак.

Глава Офиса Зеленского подчеркнул, что задача каждого из причастных к этому процессу с украинской стороны – обеспечить быстрое и понятное взаимодействие со странами-партнерами. А одна из ключевых целей – обеспечить доверие международных партнеров к этому процессу.

Путин не готов к встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин не готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

Чиновник отметил, что Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести двухстороннюю встречу с Путиным, однако глава Кремля в общении с мировыми лидерами утверждает, что время для переговоров по урегулированию войны еще не наступило.

"К сожалению, до сих пор он (Путин) не готов и специально затягивает время, ожидая, что ВС РФ одержат какую-то серьезную победу на фронте, которая позволит ему усилить позиции в ходе переговорного процесса", – объяснил Жовква.

Игорь Жовква: "Путин не готов к встрече с Зеленскими и специально затягивает время. Фото: bituk.media

"Победа России" – это санкции, изоляция и 30 тысяч погибших граждан РФ

"Российская победа" включает в себя тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", – написал он, добавив, что такая "победа России" будет только нарастать.

Армия РФ сосредоточила силы на Донецком направлении

Российские оккупанты продолжают наступление в Восточной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на Донецком направлении. Вражеская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры на востоке и промышленных объектов в глубине территории Украины. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 мая.

Отмечается, что на Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг обстрелял из минометов подразделения Государственной пограничной службы Украины.

В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию. На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

На Бессарабском направлении в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету. Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Потери российских оккупантов составляют 27 900 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 27 900 солдат и 1235 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27900 (+200) человек,

танков ‒ 1235 (+7) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц,

артиллерийских систем – 578 (+1) единиц,

РСЗО – 198 (+3) единиц,

средств ПВО – 90 (+1) единиц,

самолетов – 201 (+1) единица,

вертолетов – 167 (+2) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) единиц,

крылатых ракет – 97 (+0) единиц,

корабли /катера – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц,

специальной техники — 43 (+1) единицы.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные о потерях врага уточняются, отметили в Генштабе.

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