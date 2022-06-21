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Россия объявила Евросоюзу газовую войну: главные заявления властей за 21 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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21 июня, 11:35
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Кремль пытается добиться снятия санкций из-за войны против Украины
У Европы есть возможности пройти газовый кризис. Фото: коллаж "Сегодня"
У Европы есть возможности пройти газовый кризис. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 118-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты продолжают наступать на Славянск, но несут потери. Тем временем Россия объявила Евросоюзу газовую войну.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 21 июня.

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Президент Украины подвел итоги 117-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 21 июня и рассказал, что Россия нервно реагирует на "активность" Украины, поэтому увеличила обстрелы и пошла на обострение. Глава государства отметил, что оккупанты делают попытки жестоких наступательных действий.

"Как я предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова и Одессы. Противник делает попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что на Донбассе сейчас идут самые сложные бои.

"ВСУ продолжают защищать Северодонецк и Лисичанск", – сказал президент.

Зеленский также поблагодарил народных депутатов, поддержавших евроинтеграцию Украины.

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"Хочу также поблагодарить депутатов, поддержавших закон "Об управлении отходами". Это важный экологический документ. Принятая и антикоррупционная стратегия – это важно. Надеюсь, что Верховная Рада и дальше будет работать с таким же весомым результатом", – добавил украинский лидер.

Россия объявила Евросоюзу газовую войну

Россия объявила Евросоюзу газовую войну. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Главная цель ограничения поставки газа в ЕС со стороны России – попытка добиться снятия санкций из-за войны против Украины. Но у Европы есть возможности пройти этот кризис. Запускаются угольные электростанции, растет энергоэффективность, а дальше будет делаться ставка на зеленую энергетику. Газовая война должна привести к газовому эмбарго против России. Это будет ответ ЕС, которого давно заслуживает Россия", – написал Ермак.

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ЕС поддерживает привлечение военных преступников к ответственности

Евросоюз поддерживает усилия по привлечению к ответственности военных преступников. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Вчера в Киеве я приветствовал специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора. Мы обсудили пути обеспечения справедливости и ответственности за военные преступления, совершенные в ходе российской агрессии. ЕС активно поддерживает усилия по привлечению к ответственности всех виновных", – написал он.

Россия воюет в Украине против европейских ценностей

Агрессия России должна побуждать объединенную Европу к серьезным выводам о собственном будущем. Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает пресс-служба парламента.

"Сегодня в Украине Россия воюет против европейских ценностей. А это значит, что любая разделяющая их страна Европы может стать следующей целью для агрессии", – сказала Кондратюк.

По ее словам, Европа должна измениться в ответ на невиданные ранее вызовы, среди которых российская энергетическая зависимость и шантаж, угрозы безопасности, в частности угрозы ядерной атаки, русская дезинформация и киберпреступность.

Оккупанты пытаются прорваться к Славянску

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки прорыва к Славянску Донецкой области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов. Враг систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 34 100 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 34 100 солдат и 1496 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 100 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1496 (+19) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) единиц,
  • артиллерийских систем – 752 (+3) единицы,
  • РСЗО – 239 (+1) единиц,
  • средств ПВО – 98 (+0) единиц,
  • самолетов – 216 (+0) единиц,
  • вертолетов – 181 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
  • крылатых ракет – 137 (+7),
  • кораблей/катеров – 14 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2537 (+10) единиц,
  • специальной техники – 59 (+4).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".

Также мы информировали, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже почти 49 тысяч человек личного состава. Среди них более 37,5 тысячи военных вооруженных сил РФ, почти 9,5 тысячи наемников российских ЧВК и почти 1800 военных из Росгвардии. Об этом сообщил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в Telegram.

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Личный состав 34100
Личный состав
2
Танки 1496
Танки
3
ББМ 3606
ББМ
4
Артиллерия 752
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 239
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 611
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2537
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