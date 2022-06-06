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Россия угрожает ядерным ударом по Черногории: главные заявления властей за 6 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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6 июня, 13:39
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Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать
В России пригрозили ядерным ударом странам, не пропустившим самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию. Среди таких стран – Черногория. Фото: коллаж "Сегодня"
В России пригрозили ядерным ударом странам, не пропустившим самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию. Среди таких стран – Черногория. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 103-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против РФ, а тем временем Россия угрожает Черногории ядерным ударом.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 6 июня.

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Президент Украины рассказал о рабочей поездке в Запорожскую, Луганскую и Донецкую области

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 6 июня и рассказал, что совершил рабочую поездку в Запорожскую, Луганскую и Донецкую области.

"Много работы было. Бесконечные сутки. Поддержал наших военных, наградил лучших. Заслушал доклад. Были на позициях", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что провел встречи с местными чиновниками, руководством полиции и СБУ, а также местными жителями.

"Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Здесь их встретила Хортица. По-человечески и тепло. Условия – видел – временные, но неплохие. Понял их сложные вопросы. Думаю, решим. У каждой семьи – своя история. Большинство было без мужчин. У кого-то муж пошел воевать, у кого-то – в плену, у кого-то, к сожалению, погиб. Просто трагедия. Ни дома, ни близкого человека. Но нужно жить ради детей. Реальные герои – они среди нас", – подчеркнул президент.

Украинский лидер также рассказал, что побывал в Лисичанске и Соледаре.

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"Горжусь каждым и каждой, кого встретил, кому пожал руку, с кем общался, кого поддержал. Всем нам – победы", – подытожил Зеленский.

При помощи UNITED24 собрали более 1,5 миллиарда гривен

Более 1,5 миллиарда гривен удалось собрать за четыре недели на онлайн-платформе UNITED24. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.

"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine – #StopWar, благотворительному аукциону в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины", – написал глава государства.

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Венесуэльская нефть заменит российскую на рынке Европы

США разрешили итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской нефтяной компании Repsol SA поставлять венесуэльскую нефть в Европу. Таким образом, венесуэльская нефть заменит российскую на рынке, импорт которой ограничен эмбарго. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в США четко дали понять, что не пойдут на снятие санкций в обмен на снятие российской блокады с украинских портов для вывоза зерна.

"Ни один российский шантаж не сработает. Снятие блокады будет разрешаться в других форматах. Я уже говорил, что военные конвои стран-партнеров для танкеров могут снять этот вопрос", – написал Ермак.

Россия угрожает ядерным ударом Черногории

В России угрожают нанесением ядерного удара по Черногории из-за не пропуска самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и предательство "общей истории". Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", – написал Подоляк.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил ракетой "Сармат" странам, не пропустившим самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию. Среди таких стран – Черногория.

Группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против РФ

Международная рабочая группа во главе с Андреем Ермаком и Майклом Макфолом представила Дорожную карту индивидуальных санкций против России. Об этом сообщила пресс- служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что задача индивидуальных санкций заключается в усилении давления на руководящие элиты путинского режима, что приведет к прекращению войны России против Украины. В частности, предлагается, чтобы под санкции попали: олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей. Также предложено рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов.

"Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее. То есть предполагается выбирать категории лиц, против которых персональные санкции демократического мира станут болезненными", – говорится в сообщении.

Оккупанты штурмуют Северодонецк и обстреливают позиции ВСУ на Донбассе

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Также захватчики активно обстреливают наши позиции на Донецком направлении. При этом враги несут огромные потери и не продвигаются вперед. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Донецком направлении подразделения агрессора производят огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

"На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия", – рассказали в Генштабе.

Подробнее оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июня озвучил ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." : на белорусской границе продолжают располагаться российские войска, обстрелы продолжаются по всей линии фронта, враг пытается захватить Святогорск и продолжает атаки в Северодонецке, авиация РФ целит по гражданским объектам на Донбассе.

Потери российских оккупантов составляют 31 250 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 31 250 солдат и 1386 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 250 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1386 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3400 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 690 (+4) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 96 (+1) единиц;
  • самолетов – 211 (+1) единиц;
  • вертолетов – 176 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);
  • крылатых ракет – 125 (+3);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2395 (+35) единиц;
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 6 июня: еще 100 солдат РФ уничтожено за сутки, а также 1 самолет и 1 вертолет, 5 танков и 8 БМП.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 6 июня
1
Личный состав 31250
Личный состав
2
Танки 1386
Танки
3
ББМ 3340
ББМ
4
Артиллерия 690
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 211
Самолеты
8
Вертолеты 176
Вертолеты
9
БПЛА 551
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2395
Транспорт
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28 - 1 - 0
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