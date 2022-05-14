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Третья фаза войны и отступление РФ на Харьковщине: главные заявления властей 14 мая

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 мая, 15:53
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О чем говорили украинские чиновники и военное руководство
Украинские военные продолжают давать отпор оккупантам
Украинские военные продолжают давать отпор оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина уже 80 дней противостоит российскому вторжению. За это время Россия потеряла более 27 тысяч солдат, а в Украине убила 227 детей. В ряде регионов нашей страны продолжаются обстрелы.

Сайт "Сегодня" собрал заявления украинских властей и военного командования за субботу 14 мая.

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Генштаб раскрыл планы России

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Основная цель – установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. На Запорожском направлении с целью удержания захваченной территории отмечаются подготовительные меры по построению оккупантами многоэшелонированной обороны. На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений.

Третья фаза войны

Россия начала третью фазу войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению. Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. По его словам, первой фазой была задача захватить Украину за 3-4 дня, второй – окружить наших военных на востоке страны.

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По его словам, сейчас наступила третья фаза войны, когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.

"Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую… Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять", — сказал он.

В Украине выпустили игральные карты с военными преступниками РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские волонтеры при поддержке военного руководства страны выпустили две колоды игральных карт с изображением российских военных преступников, политиков и пропагандистов. В частности, в колоде есть командующий так называемой "спецоперацией РФ в Украине" генерал Александр Дворников.

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Создатели вдохновились примером США, которые в 2002 году выпускали подобные карты, чтобы военные лучше запоминали лица преступников.

Обстрелы в украинских регионах

В Луганской области российские войска разрушили за сутки более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад. В Лисичанске попали в здание завода. О ситуации в регионе рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Кроме того, в Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян произошло разрушение административного здания завода резиновых технических изделий.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли из "Ураганов" Широковскую громаду. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла. На нескольких дворах – кассетные боеприпасы.

В Харьковской области украинские войска перешли в наступление на Изюмском направлении, на некоторых направлениях оккупанты отступают. Об этом рассказал руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. Он отметил, что враг продолжает обстреливать освобожденные населенные пункты, причем стараются попасть в гражданские автомобили и автобусы.

Также Синегубов рассказал, что в Харьковской области враг, отступая, заминировал дворы, детские садики, лесополосы и дороги.

"Продолжается тщательная работа по разминированию. Она требует определенного времени. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения", — обратился он к жителям Харьковской области.

В Украине из-за войны погибло 227 детей

С начала военного вторжения в Украину уже прошло 80 дней. За этот период не только погибло много украинцев, также война унесла жизни и самых маленьких жителей нашей страны – детей. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 14 мая от российской агрессии в Украине пострадали 647 детей, 227 детей погибли и более 420 получили ранения. Несколько дней назад в больнице скончался 12-летний мальчик, который был тяжело ранен во время обстрела г. Попасна Луганской области.

Потери врага

С начала вторжения России в Украину армия РФ потеряла около 27 200 солдат, а также 1218 танков. С 24 февраля по 13 мая российские военные в бою с ВСУ потеряли 2934 боевых бронированных машин. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1218 (+13) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед.,
  • артиллерийских систем – 551 (+9) ед.,
  • РСЗО ‒ 195 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 88 (+0) ед.,
  • самолетов – 200 (+0) ед.,
  • вертолетов – 163 (+1) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 95 (+0),
  • кораблей/катеров ‒13 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.,
  • специальной техники – 42 (+1).

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Личный состав 27200
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 163
Вертолеты
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артиллерия 551
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 411
БПЛА
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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