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Зеленский рассказал, готова ли Украина мстить каждому российскому военному

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 12:18
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Бучанскую резню будет расследовать специальная международная комиссия
Зеленский пообещал, что Украина составит списки российских военных преступников
Зеленский пообещал, что Украина составит списки российских военных преступников / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина вместе с западными партнерами будет разрабатывать механизмы наказания российских военных, причастных к военным преступлениям, в частности, к Бучанской резне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля в интервью, которое транслировал канал "Украина 24".

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На вопрос, готова ли Украина последовать примеру Израиля, который десятки лет охотился на военных преступников в разных странах, Зеленский ответил:

"Я вчера это уже сказал. Возможно, это было не так откровенно, как этого ожидает сегодняшнее время. Мы точно будем этим заниматься. Соответствующие будут составляться списки. То есть есть порядок, потому что мы в цивилизованном мире с вами живем. Есть порядок, который будет следовать с точки зрения действующего законодательства и международного права".

По словам президента, для расследования преступлений оккупантов будет создана совместная комиссия с Европейским Союзом, в состав которой войдут прокуроры из разных государств.

"Отдельно есть наше внутреннее дело в отношении этих преступников, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать информацию, будем искать всех этих людей... Очень не хочется, чтобы это было решено за 20 или 30 лет. Надо постоянно этим заниматься. Больше этого я не могу вам сказать, больше механизмов я не вижу", – сказал он.

Глава государства выразил надежду, что "внутренний украинский механизм... будет очень действенным, потому что есть люди, которые очень хотят найти преступников".

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"Я думаю, что мы найдем правильный формат. Если закон не будет решать этот международный вопрос, то украинский закон будет находить выход из сложившейся сложной ситуации", – добавил Зеленский.

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