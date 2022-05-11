Украина вернет Донбассу право на счастливую жизнь: главные заявления властей за 11 мая

Когда-то богатый район, принимавший ЕВРО-2012, превратился в бандитское Сомали

Украина освободит Донбасс от оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 77-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты пытаются закрепиться на Криворожском направлении, но несут потери, а тем временем США готовы выделить Украине 40 миллиардов долларов военной помощи.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 11 мая.

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Президент Украины подвел итоги 76-х суток войны против России

В ночь на 11 мая президент Владимир Зеленскийобратился к украинцам и сообщил, что обратился к парламентам и народам Словакии и Мальты.

"В обращении к парламенту Словакии поблагодарил за мощную оборонную, санкционную и другую поддержку. Объяснил наш взгляд на то, почему энергетическое сотрудничество с Россией не может рассматриваться в отрыве от агрессивной политики этого государства. И на украинском примере, напомнив историю газовой так называемой дружбы с Россией, показал, каких ошибок следует избежать. Обращением к мальтийскому парламенту напомнил о героическом сражении за Мальту во Второй мировой войне, очень похожем на нашу сегодняшнюю борьбу в войне за независимость и свободу против России. Тогда, 80 лет назад, от битвы за Мальту зависела судьба всего противостояния в Средиземном море. Союзники выиграли. Фашисты проиграли", – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что провел в Киеве переговоры с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов. Политики говорили об усилении Украины, о скорейшем завершении войны и послевоенном восстановлению нашей страны.

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"Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. В общей сложности уже 36 иностранных представительств работают в столице", – подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский почтил памятьпервого президента Украины Леонида Кравчука.

"И трагическая вещь, которой сегодня хочу завершить это обращение. Сегодня скончался первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира", – подытожил Зеленский.

США поддержали запрет на импорт нефти из РФ и оказание военной помощи Украине на $40 миллиардов

Палата представителей США поддержала запрет на импорт российской нефти. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующий законопроект был поддержан большинством голосов и в ближайшее время должен поступить в Сенат.

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"Также проект закона предусматривает пересмотр роли России во Всемирной торговой организации и повторное утверждение закона Магнитского для усиления санкций против России за нарушение прав человека. Также Палата представителей приняла большинством голосов пакет экстренной военной и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов для Украины", – рассказал Ермак.

Поздравление РФ жителей Донбасса с "днем республики" напоминает поздравление с ​​изнасилованием

Поздравление Россией жителей Донбасса с "днем республики" напоминает поздравление от насильника с днем ​​изнасилования. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Нет никаких "республик", есть криминальные анклавы. Когда-то богатый район, принимавший ЕВРО-2012, превратился в бандитское Сомали. Украина вернет Донбассу право на счастливую жизнь", – написал он.

Угроза нападения Беларуси низкая, но ВСУ готовятся к отражению атаки

Несмотря на стягивание белорусских войск к украинской границе, вероятность начала наземной операции на нашей территории низкая. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

По мнению Денисенко, вероятность того, что Лукашенко даст указание армии Беларуси нападать на Украину – маловероятна.

"Сейчас белорусские силы проводят учения. В сети появляется немало фейков о том, что на украинскую границу белорусы свозят "Смерчи" и другие артиллерийские установки. Беларусь имеет только один полигон, на котором можно проводить учения и стрельбы. Он расположен вблизи границы с Украиной", – сказал советник главы МВД.

В то же время Денисенко отметил, что, несмотря на низкую угрозу нападения, ВСУ вынуждены концентрировать большие силы на границе с Беларусью.

Оккупанты пытаются закрепиться на Криворожском направлении

Российские оккупанты ведут наиболее активные боевые действия на Слобожанском и Донецком направлениях, пытается закрепиться на Криворожском направлении, а в Приднестровье сохраняет полную боеготовность своих подразделений. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 мая.

"Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враз обстреливает позиции ВСУ под Изюмом, не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

"В городе Мариуполь армия РФ блокирует украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производит штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары", – рассказали в Генштабе.

Обстрелы продолжаются на Николаевском и Криворожском направлениях. На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены четыре БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24. Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отражены 12 атак врага, уничтожены 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника.

Потери российских оккупантов составляют 26 350 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 26 350 солдат и 1187 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составили:

танки – 1187 (+17);

артиллерийские системы – 528 (+9);

РСЗО – 185;

средства ПВО – 87;

самолеты – 199;

вертолеты – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

крылатые ракеты – 94;

корабли/катера – 12;

автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);

боевые бронированные машины – 2856 (+48);

специальная техника – 41.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину хозяину Кремля Владимиру Путину не удалось достичь ни одной из основных целей, а его войско отстает на две недели от планов.

Также мы информировали, что президент России Владимир Путин на параде в Москве 9 мая не смог объявить о большой победе в Украине, поскольку армия РФ серьезно недооценила противника.