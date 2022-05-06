Военные преступления России не будут иметь срока давности: главные заявления властей за 6 мая

Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием ее граждан

"Книга палачей украинского народа" постоянно обновляется. Никто не уйдет от ответа. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 72-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" и хотят провести в Мариуполе "Парад пленных". Тем временем ВСУ возобновили контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 6 мая.

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Президент Украины подвел итоги 71-х суток войны против России

В ночь на 6 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился не только к украинцам, но и к гражданам Великобритании. Он рассказал, что 3 мая, когда премьер-министр Британии Борис Джонсон выступал в Верховной Раде, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.

"И это можно назвать определенным "российским комплиментом" твоей блестящей речи и нашему плодотворному межгосударственному сотрудничеству. Потому что вчера (4 мая, – ред.) таких ударов было только семь", – сказал Зеленский.

Президент констатировал, что Россию раздражает близость Украины и Великобритании, а это точно означает, что мы действительно мощно защищаем свободу в Европе, считает украинский лидер.

"В общем, за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения. Это больницы, роддомы, амбулатории.

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"Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне затрудненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции. Это даже просто нехватка антибиотиков! Вот это последствия российской оккупации", – сказал Зеленский.

Из Мариуполя эвакуировали 500 человек

Украинская власть провела очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", – написал Ермак, добавив, что эвакуация продолжается.

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"Парад пленных" в Мариуполе будет насмешкой России над Женевской конвенцией

9 мая российские оккупанты планируют провести в Мариуполе "парад пленных". Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"24 августа 2014 года в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Спустя 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских", – написал Подоляк.

Советник главы Офиса Зеленского отметил, что такой "парад" будет демонстративной насмешкой со стороны России над Женевской конвенцией.

"Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас "Книга палачей" обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", – заявил Подоляк.

Посол Украины в ФРГ назвал Шольца "обиженной колбасой" и отказался извиняться

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался приносить извинения за то, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной колбасой". Об этом сообщает Spiegel.

"Дело не в том, чтобы принести извинения, а в том, чтобы делать правильную политику в наши дни", – заявил Мельник.

Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру – украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера. Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев, отметив, что тот "притворяется обиженной колбасой" (немецкий фразеологизм, который означает "притворяться невинно обиженным". – Ред.).

Андрей Мельник: ""Дело не в том, чтобы принести извинения, а в том, чтобы делать правильную политику". Фото: "Радио Свобода"

Оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь" и возобновили штурм

В Мариуполе россияне продолжают блокировать подразделения Сил обороны в районе "Азовстали", а в отдельных районах они возобновили штурм при поддержке авиации, чтобы взять под контроль завод. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 мая.

Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском, Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском, Южнобужском и Слобожанском направлениях активных действий врага не было. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова. Враг продолжает наращивать системы противовоздушной обороны, материально-техническое обеспечение и огненное поражение. Проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность подразделений.

"На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия, на Лиманском направлении – обстреливает украинские позиции. На Попаснянском направлении враг основные усилия сосредоточил на установлении полного контроля над Попасной и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск", – проинформировали в Генштабе.

ВСУ поразили 14 БПЛА "Орлан" и самолет. На территории Донецкой и Луганской областей отбито 11 атак врага. Уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника.

Потери российских оккупантов составляют 24 900 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 24 900 солдат. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"24 900 человек – ориентировочные потери врага. Украинские войска возобновили контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевщины и Херсонщины", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что пожилая женщина помогла ВСУ в Киевской области уничтожить около 100 единиц техники РФ.

Также мы информировали, что в ООН собирают доказательства военных преступлений РФ в Украине.