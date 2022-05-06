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ВСУ возобновили контроль над шестью населенными пунктами вблизи Харькова – Генштаб

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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6 мая, 19:08
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В то же время оккупанты продолжают наращивать силы на Слобожанском направлении
ВСУ освободили еще шесть населенных пунктов в Харьковской области.
ВСУ освободили еще шесть населенных пунктов в Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью над селом Черкасские Тишки в Харьковской области. В то же время российские оккупанты безуспешно вели наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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Кроме того, на Слобожанском направлении враг продолжает наращивать группировку войск. Из района населенного пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины осуществляет перемещение подразделений из состава Восточного военного округа.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты производят обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжают наносить авиационные и ракетно-бомбовые удары.

  • на Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.
  • на Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел.
  • на Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.
  • на Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В городе Мариуполь противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовстали".

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Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

Ситуация в других направлениях

На Южнобугском направлении враг активных наступательных действий не проводил, усилия сосредотачивались на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

На Бессарабском направлении РФ продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдавии. Личный состав оперативной группы русских войск находится в боевой готовности "Полная".

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Однако вооруженные силы Беларуси прикрывают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

Кроме того, в Беларуси остаются подразделения вооруженных сил РФ в составе до восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

У оккупантов большие потери

По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике.

По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам РФ, находится 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника.

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