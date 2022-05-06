ВСУ возобновили контроль над шестью населенными пунктами вблизи Харькова – Генштаб

В то же время оккупанты продолжают наращивать силы на Слобожанском направлении

ВСУ освободили еще шесть населенных пунктов в Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью над селом Черкасские Тишки в Харьковской области. В то же время российские оккупанты безуспешно вели наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Реклама

Кроме того, на Слобожанском направлении враг продолжает наращивать группировку войск. Из района населенного пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины осуществляет перемещение подразделений из состава Восточного военного округа.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты производят обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжают наносить авиационные и ракетно-бомбовые удары.

на Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.

враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. на Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел.

пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. на Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.

проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. на Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В городе Мариуполь противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовстали".

Реклама

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

Ситуация в других направлениях

На Южнобугском направлении враг активных наступательных действий не проводил, усилия сосредотачивались на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

На Бессарабском направлении РФ продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдавии. Личный состав оперативной группы русских войск находится в боевой готовности "Полная".

Реклама

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Однако вооруженные силы Беларуси прикрывают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

Кроме того, в Беларуси остаются подразделения вооруженных сил РФ в составе до восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

У оккупантов большие потери

По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике.

По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам РФ, находится 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника.

Читайте также: