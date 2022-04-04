Запретить слово Украина и репрессировать целое поколение – раскрыты планы кремлевских нацистов, которые удивили бы Гитлера

Рассказываем об авторе и причинах появления статьи "Что Россия должна сделать с Украиной", которую опубликовало государственное информагентство роспропаганды

Из статьи, опубликованной на РИА "Новости", следует, что путин превзошел своего учителя

Русские окончательно превратили в нацизм так называемую денацификацию. Государственное агентство рос пропаганды – риа новости – опубликовало статью Тимофея Сергейцева с заголовком "Что Россия должна сделать с Украиной". Сергейцев утверждает, что украинцев с помощью массовых репрессий необходимо заставить отказаться от собственной национальности, поскольку украинцы... мешают России.

Получилось, что упрекая украинцев в каком-то скрытом нацизме, Сергейцев опубликовал совершенно нацистский текст, в котором утверждает, что денацификация Украины должна растянуться на целое поколение.

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Что написал Сергейцев

Далее только цитаты. Комментариев к ним не будет.

"Денацификация необходима, когда значительная часть народа — вероятнее всего, его большинство — освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику . То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший — власть плохая". Признание этого факта — основа политики денацификации, всех ее мероприятий."

. То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший — власть плохая". Признание этого факта — основа политики денацификации, всех ее мероприятий." " Денацификация не может быть проведена компромиссно , на основе формулы типа "НАТО — нет, ЕС — да"."

, на основе формулы типа "НАТО — нет, ЕС — да"." "Помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы... Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования."

Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования." " Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения , которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации."

, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации." " Название "Украина", по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории."

на освобожденной от нацистского режима территории." "Искупление вины перед Россией за отношение к ней как к врагу может реализоваться только в опоре на Россию в процессах восстановления, возрождения и развития. Никаких "планов Маршалла" для этих территорий допускать нельзя. "

" ""Католическая провинция" (Западная Украина в составе пяти областей) вряд ли войдет в состав пророссийских территорий. Линия отчуждения, однако, будет найдена опытным путем. За ней сохранится враждебная России, но принудительно нейтральная и демилитаризованная Украина с запрещенным по формальным признакам нацизмом. Туда уедут ненавистники России. Гарантией сохранения этой остаточной Украины в нейтральном состоянии должна быть угроза немедленного продолжения военной операции при несоблюдении перечисленных требований."



Что за чудак такое придумал?

Больше всего Сергейцев известен, как специалист по выборным и другим политическим проектам. То есть, политтехнолог.

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В России много специалистов такого плана, многие даже успели поработать на украинских выборах. Сергейцева отличает от них то, что в вопросах, касающихся Украины, он ведет себя, как больной на голову. То есть, находится в ментальном единстве еще с одним российским деятелем – Путиным.

Политтехнолог Тимофей Сергейцев думает об Украине, как Путин.

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В 2012 году был снят фильм "Матч" по сценарию Сергейцева – о легендарном матче смерти между киевскими футболистами и нацистами, состоявшемся в 1942 году. Украинцы были изображены в фильме отрицательными персонажами.

В качестве политтехнолога Сергейцев также успел поработать в Украине. В частности, в 1999 году он работал на президентских выборах, в штабе Кучмы.

Затем – в 2004 – Сергейцев креативил уже у Януковича. Именно ему приписывают идею постера с разделением украинцев на три сорта, широко обсуждавшегося в ту кампанию.

Сам Сергейцев предпочитает, чтобы его называли философом и писателем. Он регулярно пишет колонки для российского пропагандистского сортира, известного как риа новости.

Украина трех сортов – скандальный постер времен выборов Януковича в 2004 году, идею которого приписывают Сергейцеву

Насколько все это серьезно?

В силу ментального единства Путина и философа-теоретика, слова последнего – не пустой звук. Это подтверждает и то, что опубликованы они не на заднем дворе Интернета, а на большом государственном сайте.

То, что пишет Сергейцев – это вероятно и есть позиция новоявленного русского фюрера, действия которого, как известно, выдают в нем нездорового человека, но при этом поддерживаются 80% россиян.

Это чрезвычайно серьезно, поскольку вот что следует из написанного:

Путин прекращать войну не собирается;

он не придает никакого значения переговорам Украины и РФ;

Путин не будет соглашаться на вступление Украины в ЕС;

Из этого также следует, что Путин решил не прятаться более за фасадом гуманизма и политических приличий. Теперь он делает откровенно нацистские заявления и намекает, что никого не собирается слушать. Он делает вид, что никого не боится. Пусть даже на самом деле это не так.

И что будет дальше?

Если даже предположить, что идеи политтехнолога совпадают с идеями Путина, это точно не означает, что таковой является консолидированная позиция российской власти. Иначе бы не состоялись переговоры в Стамбуле, которые организовавал российских олигарх Роман Абрамович, а проводил советник Путина Владимир Мединский.

3 апреля Мединский заявил, что проект договора с Украиной пока не готов – нужно проделать большую работу. Безумная статья Сергейцева вышла 4 апреля. В ней неспроста упоминается вступление Украины в ЕС. Очевидно, это ответ не столько украинцам, сколько группе условных "голубей" в российской власти.

Кто там голуби, то есть, противники войны, мы разбирали в материале "Сегодня". Показательно, что голубями сейчас в Кремле могут быть некоторые руководители силовых структур – армии и спецслужб. Тогда как люди, далекие от военных действий, выступают за их продолжение, желая угодить своему фюреру. Например, за войну выступает главный поп России Гундяев.

Ясно одно – сам факт переговоров указывает на отсутствие единства в Кремле по поводу войны в Украине. И время работает вовсе не на Путина, поскольку Россия вступает в полосу тяжелых экономических потрясений, причиной которых является именно война. Те немногие люди, которые видят картину целостно, не могут войну поддерживать.

На то же указывает версия об отравлении участников переговоров в Стамбуле, включая Абрамовича, боевым отравляющим веществом. Информацию об этом накануне переговоров в Стамбуле обнародовал расследователь BellingCat Христо Грозев. По мнению "Сегодня", химатака также является явным указанием на конфликт кремлевских элит вокруг украинского вопроса.

Что делать Украине?

Ничего не изменилось. Есть два метода воздействия на Кремль:

Наносить как можно больший урон русским захватчикам;

Продолжать вести переговоры, настаивая на приемлемых условиях.

Нацистскую статью Сергейцева полезно перевести на все европейские языки и показать западным союзникам Украины. Она может вызвать шок, сопоставимый с фотографиями российских зверств в Буче. Поскольку фактически является идейным оправданием этих зверств.