Зеленский назвал количество населенных пунктов освобожденных от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 131-го дня войны.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

"Сегодня был долгий и очень важный день нашей внешнеполитической активности.

Открылась конференция в Лугано в Швейцарии, которая посвящена восстановлению Украины. Сразу хочу отметить, что когда говорят о восстановлении, часто некорректно расставляют акценты. Это же не только о том, что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас.

Украинские силы освободили от оккупантов более тысячи населенных пунктов, еженедельно добавляются новые. Сейчас, например, – на юге нашего государства. Все они подверглись масштабным разрушениям. А еще это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, на возврат медицины и социальных услуг, на восстановление нормальной экономической жизни. Одних лишь разрушенных домов в освобожденных районах – десятки тысяч.

А еще нужно готовить школы, готовить университеты к новому учебному году на всей свободной территории страны и в новых условиях постоянной угрозы, в частности ракетных ударов... Надо уже готовиться к зиме и сделать все, чтобы мы прошли эту зиму спокойно с точки зрения энергетики несмотря на любые угрозы, которые создает ежедневно Россия.

Значительная часть экономики уничтожена боевыми действиями и российскими ударами, тысячи предприятий не работают. А это означает высокую потребность в рабочих местах, в обеспечении социальных выплат несмотря на снижение налоговых поступлений.

Поэтому восстановление Украины – это не только о том, что надо сделать потом, после нашей победы, но и о том, что нужно делать в это время. И мы должны делать это вместе с нашими партнерами, со всем демократическим миром. Делать уже сейчас.

Сегодня в Киеве с визитом была премьер-министр Швеции госпожа Андерссон. Главные темы – это оборонная поддержка – получим новый усиленный пакет – благодарны. А также новые санкции против России и новые возможности для Украины, в частности в вопросах переработки отходов.

В нашей стране очень долгое время пренебрегали этой темой, а это ведь не просто о том, что делать с мусором. Это о безопасности, о качестве жизни. Нам нужно минимум 25 новых и современных технологически передовых заводов по переработке отходов. Они способны обеспечить энергией, и вторичным сырьем, и наконец решением застарелой проблемы свалок и полигонов отходов, неспособности многих громад найти решение для отходов.

И если некоторым кажется, что это не ко времени, то я хочу сказать, что восстановление нашего государства – это не просто восстановление стен, которые у нас были и которые были разрушены обстрелами. Украина должна стать наиболее свободной, наиболее современной и наиболее безопасной страной Европы – во всех смыслах слова, в том числе и в том, что касается состояния нашей окружающей среды. Уверен, мы это сделаем.

Сегодня 4 июля – главный праздник США, День независимости. И я хочу поздравить президента Байдена, американский народ и всех наших друзей в Соединенных Штатах.

Хочу кое-что процитировать. "Мы считаем самоочевидные истины, что все люди созданы равными; что Создатель наделил их определенными неотборными правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью; что правительства устанавливаются между людьми на то, чтобы обеспечивать эти права, а власть правительств происходит с согласия тех, кем они управляют", – так сказано в Декларации независимости Соединенных Штатов. И согласитесь, что украинцы неоднократно в своей истории демонстрировали, что у нас схожие принципы. Достаточно взглянуть на украинские майданы или на наше упорство в защите свободы.

Еще раз поздравляю с Днем независимости. Спасибо за помощь!

Сегодня же поздравил украинских полицейских с Днем национальной полиции. Вручил награды. Именно на качестве их работы базируется правопорядок.

Конечно, нужно сделать еще немало для того, чтобы украинская полиция полностью отвечала требованиям современности. Но помните о героях – полицейских, которые воюют на передовой. О тех, кто обеспечивает разминирование. Кто помогает жертвам обстрелов. Кто проводит эвакуацию. Кто доставляет гуманитарную помощь. И кто обеспечивает всем нам защиту от преступности.

Ситуация на передовой за сутки не претерпела существенных изменений. Враг продолжает терроризировать приграничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донбасс. Вооруженные силы Украины отвечают, давят и день за днем уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно переломить их. Это трудная задача, это требует времени и сверхчеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы – это про нашу независимость, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", — сказал Зеленский.