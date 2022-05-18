Зеленский: Ракетные обстрелы – своеобразная попытка компенсации российской армии за провалы на востоке и юге

Враг продолжает атаковать украинские населенные пункты

Зеленский рассказал, почему оккупанты обстреливают Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 17 мая.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент – главное

83-й день нашей обороны начался с довольно серьезной комбинации российских ударов по Украине. Ракетный обстрел Львовской области, Сумской, Черниговской. Авиаудары в Луганской области. Специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины.

Все это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своеобразная попытка компенсации российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны.

Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. Довольно продуктивно. Прежде всего об оборонной поддержке Украины, нашем взаимодействии на уровне Евросоюза. Проинформировал об актуальной ситуации на поле боя и возможном развитии этой ситуации.

Имел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предметный и длительный. Обсудили шестой пакет санкций, который готовится в Евросоюзе. Переговорный процесс с Россией и эвакуацию наших героев из "Азовстали". Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники.

Отдельно и предметно говорили с президентом Франции о наших евроинтеграционных шагах и рассмотрении украинской заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины. Чтобы наше государство поддерживалось на всех уровнях. И чтобы на всех уровнях давили на Россию. Информационное давление, дипломатическое, а также культурное – вот что нам нужно. Чтобы как и во время Второй мировой войны, борьба за свободу могла опираться, в том числе и на силу искусства.

Сегодня, во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля, обратился в мировое кинематографическое сообщество. И напомнил, что сейчас, как и в 1940-х годах, нужно смело открыто защищать свободу и бороться с диктатурой. Именно сейчас это время. Когда язык кино может и должен стать языком борьбы за свободу.

Подписал сегодня указы о награждении наших героев. 165 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 13 – посмертно.

Звание Героя Украины присвоено трем военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады. Тем, кто проявил необычайную храбрость и эффективность в боях на Донбассе.

Сегодня же простился с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. Церемония прошла в Киеве. В Киеве, который останется украинским. Столицей независимого государства. С 1991 и навсегда.

Зеленский поговорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, к которому появились претензии из-за его предложения пойти на компромисс с российским лидером Владимиром Путиным.

"Завершил долгий и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Затронул вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", — написал Зеленский.

По данным агентство AFP, Макрон пообещал Зеленскому нарастить поставки вооружений Украине в ближайшие дни и недели.

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