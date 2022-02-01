Дніпровський стрілець Рябчук наклав на себе руки? Що кажуть у ДБР

У правоохоронних органах сайту "Сьогодні" розповіли подробиці

Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 1 лютого, у Мережі почали поширювати чутки про самогубство Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Насправді це виявилася фейкова інформація.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Що відомо?

1 лютого в інформаційному полі поширюється чутка про самогубство Артемія Рябчука. Але ця інформація повністю не відповідає дійсності.

"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Державне бюро розслідувань робить усе можливе, щоб якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі та притягнути винних до відповідальності", – заявили у ДБР.

Сайту "Сьогодні" джерела у правоохоронних органах повідомили, що Рябчук сидить у камері і зараз читає книгу. На запитання, чи під посиленою він охороною, нам відповіли, що утримується під вартою на загальних підставах.

"У камері він знаходиться не один. У нас у системі ведеться посилене спостереження за людьми, які обмовилися про суїцид. З огляду на те, скільки людей він убив, то з ним працюють психологи", – повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі.

Подробиці трагедії

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стріляючий – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу.

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу. Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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