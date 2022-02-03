Группы в поддержку Рябчука в соцсетях: мы пообщались с владельцем одного из сообществ

Одну из таких групп уже успели заблокировать

В сообществах собирают деньги Рябчуку/Коллаж: "Сегодня"

В последнее время в соцсетях начали появляться группы в поддержку Артемия Рябчука — солдата, расстрелявшего в Днепре 4 сослуживцев и гражданскую женщину. Люди, которые присоединяются к группам, пишут слова поддержки и собирают деньги парню. Одну из таких страниц уже даже успели заблокировать.

Сайт "Сегодня" пообщался с теперь уже бывшим администратором этой группы.

Реклама

Что говорит администратор?

"Я действительно была администратором этой группы", — говорит создательница сообщества, попросившая не указывать ее имени в прессе.

При этом она подчеркнула, что цель группы была не такой, какой ее восприняли многие пользователи.

"Целью группы была защита прав и объективности. Мы понимаем, что он совершил преступление и глупо требовать выпустить человека (Артемия Рябчука – авт.) на свободу. Защита заключалась бы в том, чтобы его судили по закону, а не по другим интересам. У группы появилось 11 тыс. подписчиков, которые хотели следить за этой ситуацией. Хотели сделать упор на контроль за объективностью, но группу закрыла администрация соцсети. Это произошло после жалоб", — рассказала создательница сообщества.

По ее словам, был организован сбор денег, но теперь он приостановлен.

"Деньги планировали потратить на предметы личной гигиены, еду, вещи, книги и оплату адвоката для арестованного. Но группу начали атаковать, поступали угрозы", — говорит экс-администратор.

Она также добавила, что, насколько известно, у мамы Артемия Рябчука, Маргариты, после того, как она узнала о расстреле, случился приступ.

Реклама

"Я слышала, но утверждать не буду. Говорят о приступе на почве сахарного диабета. Собранные деньги перевели на счет доверенных лиц", — резюмировала бывший администратор.

В свою очередь, в селе Броска, где жил Артемий Рябчук с матерью, нам рассказали, что последняя уехала к дочери, которая недавно родила ребенка.

"По слухам, возвращаться она пока не планирует. Наверное, не та ситуация, чтобы возвращаться, сложно сказать", — говорят односельчане семьи Рябчука.

Что известно о трагедии в Днепре?

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Как"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. После задержания. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

Подозреваемый будет содержаться в СИЗО . В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога.

Читайте также