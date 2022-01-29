До поранених під час стрілянини в Дніпрі приїхав голова МВС – як почуваються постраждалі (фото)

На заклик здавати кров відгукнулося понад 170 поліцейських. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим

Міністр МВС України Денис Монастирський приїхав до поранених під час стрілянини у Дніпрі. Фото: Інформатор, колаж "Сьогодні"

У суботу, 29 січня, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відвідав поранених під час страшної стрілянини у Дніпрі. Лікарі продовжують надавати постраждалим військовослужбовцям медичну допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України

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Як стало відомо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський особисто перевірив, чи всім необхідним забезпечено постраждалих та зустрівся з лікарями.

Після повідомлення про поранених на заклик здавати кров відгукнулося понад 170 поліцейських. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим.

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Денис Монастирський відвідав поранених у Дніпрі. Фото: МВС України

В якому стані поранені?

Жанна Шарова отримала три поранення, зараз її стан тяжкий, але з позитивною динамікою. Вчора, 28 січня, дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

Ігор Семенченко отримав поранення у живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю. Його стан тяжкий, із позитивною динамікою.

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Владислав Гуліда, Денис Намісник та Євген Мачула при тямі, їхній стан тяжкий з позитивною динамікою.

Коротко про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та "швидку". Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

, потім приховували факти і навіть отримували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримуватиметься у СІЗО.

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