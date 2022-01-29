До поранених під час стрілянини в Дніпрі приїхав голова МВС – як почуваються постраждалі (фото)

У суботу, 29 січня, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відвідав поранених під час страшної стрілянини у Дніпрі. Лікарі продовжують надавати постраждалим військовослужбовцям медичну допомогу.
Про це повідомили у пресслужбі МВС України
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Як стало відомо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський особисто перевірив, чи всім необхідним забезпечено постраждалих та зустрівся з лікарями.
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Після повідомлення про поранених на заклик здавати кров відгукнулося понад 170 поліцейських. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим.
Денис Монастирський відвідав поранених у Дніпрі. Фото: МВС України
В якому стані поранені?
Жанна Шарова отримала три поранення, зараз її стан тяжкий, але з позитивною динамікою. Вчора, 28 січня, дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.
Ігор Семенченко отримав поранення у живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю. Його стан тяжкий, із позитивною динамікою.
Владислав Гуліда, Денис Намісник та Євген Мачула при тямі, їхній стан тяжкий з позитивною динамікою.
Коротко про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та "швидку". Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримуватиметься у СІЗО.
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