"Він задоволений": адвокат дніпровського стрілка прокоментував його запобіжний захід

Артемій Рябчук проведе під арештом 60 діб

Підозрюваний визнав свою вину/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 28 січня, у Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку — солдату, який 27 січня розстріляв з автомата 5 своїх товаришів по службі та поранив ще 5 осіб. Йому призначили 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Підозрюваного триматимуть у СІЗО.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Деталі