Кривава бійня у Дніпрі. Чи оскаржуватиме рішення суду солдат Рябчук

У Дніпрі відбулося перше судове засідання у справі солдата, який розстріляв своїх товаришів по службі

20-річний Артемій Рябчук, який застрелив товаришів по службі в Дніпрі, зараз перебуває під вартою / Фото: Колаж: Сьогодні

Солдату строкової служби Національної гвардії Артемію Рябчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави терміном 60 діб. Хлопець не має наміру оскаржувати арешт.

Про це сказав адвокат Рябчука Ігор Степанов Українським Новинам.

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За словами адвоката, його підзахисний задоволений рішенням суду щодо утримання його під вартою в СІЗО.

"Ні, не буде (оскаржувати арешт – ред.)", – повідомив юрист.

Більше інформації адвокат не надав.

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Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 і патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу. Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу.

Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Після затримання. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

Підозрюваний утримується в СІЗО . У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави.

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