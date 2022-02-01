Кровавая бойня в Днепре. Будет ли солдат Рябчук обжаловать решение суда

В Днепре прошло первое судебное заседание по делу солдата, который расстрелял своих сослуживцев

20-летний Артемий Рябчук, который застрелил сослуживцев в Днепре, сейчас находится под стражей / Фото: Коллаж: Сегодня

Солдату срочной службы Национальной гвардии Артемию Рябчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. Парень не намерен обжаловать арест.

Об этом сказал адвокат Рябчука Игорь Степанов Українським Новинам.

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По словам адвоката, его подзащитный удовлетворен решением суда о содержании его под стражей в СИЗО.

"Нет, не будет (обжаловать арест – ред.)", - сообщил юрист.

Больше информации адвокат не предоставил.

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Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. Как"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.

Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. После задержания. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

Подозреваемый будет содержаться в СИЗО . В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога.

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