Попереду багато операцій: як почувається поранена військова після стрілянини у Дніпрі

Дівчина "отримала" три постріли і її стан дуже важкий, але зараз вона прийшла до тями

Стан Жанни Шарової, однієї з поранених у Дніпрі, тяжкий / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 27 січня, у Дніпрі солдат Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі на території "Південмашу". Стан старшого солдата Національної гвардії 22-річної Жанни Шарової, однієї з поранених, все ще тяжкий.

Про це пише Суспільне.

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Стан дівчини

Шарова "отримала" три постріли.

Головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів, що дівчина прийшла до тями.

"Куля по животу пройшла так, що зруйнувала тонкий і товстий кишечник і вийшла через поперечний хребет", – сказав Риженко.

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Заступник голови Сахновщинської громади (на території якої мешкає родина дівчини) Олександр Коба поговорив із матір'ю постраждалої.

Лікарі кажуть, що стан дівчини стабілізується.

"Вчора о пів на 8-му вечора спілкувався з її матір'ю. Лікарі кажуть, що стан уже не критичний, він більш-менш стабілізувався, але попереду ще багато операцій, потім тривала реабілітація", – розповів Коба.

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Фінансова допомога

За словами Коби, кошти будуть потрібні вже на етапі реабілітації.

"Мати сказала, що зараз коштів вони жодних не витрачають, лікування безкоштовне, але їх попередили, що потрібні великі кошти на реабілітацію", – розповів заступник голови громади.

За словами Коби, сім'я дівчини живе у селі Дубові Гряди Харківської області, там Жанна закінчила школу, а потім вступила до Нацгвардії у Дніпрі. Має старшу сестру.

"Батьки живуть у селі, іноді їздять працюють у Дніпрі. Звичайна родина", – додав Коба.

Коротко про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одещини.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримуватиметься у СІЗО.

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