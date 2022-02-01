"Вже усміхається". В якому стані поранена під час стрілянини у Дніпрі військовослужбовиця

Стан інших нацгвардійців стабільний, двох чоловіків переводитимуть із реанімації до стаціонару.

22-річна Жанна, яка постраждала під час стрілянини в Дніпрі, прийшла до тями. Фото: Інформатор, колаж "Сьогодні"

Поранена під час стрілянини у Дніпрі 22-річна військовослужбовиця Жанна вже почала рухати ногами та усміхатися. До цього дівчина була у дуже тяжкому стані.

Про це повідомив генеральний директор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Суспільне.

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В якому стані постраждалі?

Як розповів Риженко, хірурги виконали дуже важкі операції, які дозволили отримати позитивну динаміку. Наразі 22-річна Жанна вже може рухати ногами:

"Вона усміхається, з'явився позитивний рум'янець", – зазначив лікар.

За його словами, ще доведеться провести кілька оперативних втручань, щоб досягти остаточного одужання.

При цьому Жанна та 25-річний поранений Ігор ще залишаються у реанімації.

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Стан інших нацгвардійців стабільний, двох чоловіків переводитимуть із реанімації до стаціонару.

22-річний Владислав Гуліда має вогнепальний перелом правого стегна. Хлопець каже, що вже не потребує знеболювальних, хоче швидше стати, адже в армії звик бути у русі.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.

Стрілок – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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