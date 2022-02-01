"Вже усміхається". В якому стані поранена під час стрілянини у Дніпрі військовослужбовиця

Поранена під час стрілянини у Дніпрі 22-річна військовослужбовиця Жанна вже почала рухати ногами та усміхатися. До цього дівчина була у дуже тяжкому стані.
Про це повідомив генеральний директор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Суспільне.
В якому стані постраждалі?
Як розповів Риженко, хірурги виконали дуже важкі операції, які дозволили отримати позитивну динаміку. Наразі 22-річна Жанна вже може рухати ногами:
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"Вона усміхається, з'явився позитивний рум'янець", – зазначив лікар.
За його словами, ще доведеться провести кілька оперативних втручань, щоб досягти остаточного одужання.
При цьому Жанна та 25-річний поранений Ігор ще залишаються у реанімації.
Стан інших нацгвардійців стабільний, двох чоловіків переводитимуть із реанімації до стаціонару.
22-річний Владислав Гуліда має вогнепальний перелом правого стегна. Хлопець каже, що вже не потребує знеболювальних, хоче швидше стати, адже в армії звик бути у русі.
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
- Стрілок – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.