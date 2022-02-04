У справі про криваву стрілянину у Дніпрі новий поворот. Ми дізналися подробиці

Новий адвокат Артемія Рябчука Денис Гордєєв розповів деталі розслідування стрілянини у Дніпрі – у столиці готують цілу пресконференцію

Артемій Рябчук відмовився від свідчень / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокати дніпровського стрільця Артемія Рябчука планують за тиждень зібрати у столиці пресконференцію. Ймовірно, що на ній вони озвучать те, чому Рябчук відмовився від усіх своїх колишніх свідчень, які стосуються розстрілу десятка людей.

Про проведення пресконференції сайту "Сьогодні" повідомив новий адвокат Рябчука – Денис Гордєєв.

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"12 лютого запланована пресконференція у Києві. Правозахисники Лада Соколова та Дмитро Павлюченко спілкуються із волонтерами, намагаються об'єднати ті групи (підтримки – Авт.), які вже є", – сказав Гордєєв.

Він уточнив, що йдеться про групи підтримки Рябчука, додавши, що єдиними офіційними адвокатами солдата є він та Таміла Ульянова.

На питання про те, чи справді Рябчук відмовився від колишніх свідчень, Гордєєв відповів: "Так, заява про це написана їм власноруч" . При цьому він наголосив, що поки утримується від інтерв'ю.

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