Машину підмінили бойовики? Спливли нові деталі вибуху авто у центрі Донецька (фото)

Номери на автомобілі, який вибухнув у тимчасово окупованому Донецьку, раніше стояли на більш сучасній машині. Ймовірно, бойовики не хотіли псувати справжнє авто так званої "народної міліції ДНР" Дениса Сіненкова заради чергової провокації.
Про це написала колишня радниця міністра оборони України Тетяна Попова у Facebook.
Попова уточнила, що автомобільні номери ДК0101 на старому УАЗі раніше стояли на його новішій версії – УАЗ "Патріот".
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"Мабуть, шкода стало, вирішили принести в жертву щось простіше", – написала вона.
Що відомо про вибух?
- Увечері 18 лютого у центрі Донецька прогримів потужний вибух. У Мережі писали, що це сталося за кілька десятків метрів від будівлі "уряду ДНР".
- Місцеві донеччани підтвердили кореспонденту "Сьогодні", що чули звук вибуху.
- Незабаром стало відомо, що підірваний у донецької адміністрації автомобіль – УАЗик захисного забарвлення. На авто з такими номерами зазвичай пересувався начальник "народної міліції" так званої "ДНР", генерал-майор Денис Синенков.