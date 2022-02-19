Машину подменили боевики? Всплыли новые детали взрыва авто в центре Донецка (фото)

В Сети заметили еще одно доказательство того, что взрыв авто в Донецке – дело рук боевиков

Взорванное авто в центре Донецка не принадлежало "начальнику народной милиции" / Фото: Коллаж: Сегодня

Номера на автомобиле, который взорвался во временно оккупированном Донецке, ранее стояли на более современной машине. Вероятно, боевики не хотели портить настоящее авто так называемой "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова ради очередной провокации.

Об этом написала бывшая советник министра обороны Украины Татьяна Попова в Facebook.

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Попова уточнила, что автомобильные номера ДК0101 на старом УАЗе ранее стояли на его более новой версии – УАЗ "Патриот".

"Видимо, жалко стало, решили принести в жертву что попроще", – написала она.

УАЗ "Патриот". Фото Татьяны Поповой

Что известно о взрыве?