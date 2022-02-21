У Луганську пролунав вибух – соцмережі (відео)

У Луганську біля будівлі "представництва" "ЛНР" у СЦКК пролунав вибух. Зазначимо, що останнім часом окупанти активізувалися не лише на лінії розмежування, а й на медійному фронті.
Про це пише Telegram-канал "Раніше за всіх. Ну майже".
Російські ЗМІ повідомили, що на стоянці "представництва" "ЛНР" у СЦКК підірвано автомобіль.
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На кадрах видно лише те, що люди, які були біля будівлі, виглядали спокійно. Поруч стояв хлопець, який знімав авто на відео.
Скріншот
Нагадаємо, що російські найманці дедалі частіше влаштовують провокації, щоб звинуватити українських військових у нападі.