У Луганську пролунав вибух – соцмережі (відео)

Російські найманці дедалі частіше влаштовують провокації, щоб звинуватити українських військових у нападі

Бойовики влаштовують провокації / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганську біля будівлі "представництва" "ЛНР" у СЦКК пролунав вибух. Зазначимо, що останнім часом окупанти активізувалися не лише на лінії розмежування, а й на медійному фронті.

Про це пише Telegram-канал "Раніше за всіх. Ну майже".

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Російські ЗМІ повідомили, що на стоянці "представництва" "ЛНР" у СЦКК підірвано автомобіль.

На кадрах видно лише те, що люди, які були біля будівлі, виглядали спокійно. Поруч стояв хлопець, який знімав авто на відео.

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Скріншот

Нагадаємо, що російські найманці дедалі частіше влаштовують провокації, щоб звинуватити українських військових у нападі.